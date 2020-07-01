По состоянию на 10.00 1 июля у Николаевской области не выявлено новых случаев COVID-19. Всего зарегистрировано 447 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения — 60. Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.

Из всех 447 подтвержденных случаев по месту жительства:

— г. Николаев — 76 человек;

— г. Южноукраинск — 130 человек;

— г. Первомайск — 17 человек;

— Арбузинский район — 7 человек;

— Баштанский район — 1 человек;

— Братский район — 4 человека;

— Березнеговатский район — 1 человек;

— Веселиновский район — 1 человек;

— Витовский район — 1 человек;

— г. Вознесенск и Вознесенский район — 44 человека;

— Врадиевский район — 31 человек;

— Вознесенский район — 78 человек;

— Казанковский район — 2 человека;

— Кривоозерский район — 11 человек;

— Николаевский район — 1 человек;

— Николаевский район — 40 человек;

— Очаковский район — 1 человек;

— Снигиревский район — 1 человек.

Выздоровели больных за сутки — 4, всего выздоровели — 286.

Умерло всего от последствий COVID-19 — 10.

Всего обследовано ПЦР — 10724 человека. За последние сутки методом ПЦР обследовано 58 человек.

В лабораториях учреждений здравоохранения области и в частных медицинских лабораториях проведено 3640 исследования методом ИФА.

За минувшие сутки обратилось / выявлено 15 человек с подозрением на COVID-19, из них:

— госпитализирован в другие учреждения здравоохранения — 1 (Южноукраинская многопрофильная больница)

— назначено амбулаторное лечение — 14.

По данным руководителей учреждений здравоохранения области, по состоянию на 10.00 01.07.2020 на стационарном лечении находится 71 человек, больной COVID-19 или с подозрением, из них:

— в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» — 19 больных лиц;

— в других инфекционных стационарах — 52 человека, в том числе:

— Первомайская центральная районная больница (ЦРБ) — 16 больных и 3 с подозрением;

— Баштанская ЦРБ — 1 заболевший;

— Южноукраинская городская многопрофильная больница — 30 больных COVID-19 и 2 человека с подозрением.