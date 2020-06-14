По состоянию на 10.00 14 июня в Николаевской области не выявлено новых подтвержденных случаев COVID-19. Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.

Всего зарегистрирован 321 подтвержденный случай COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения — 56.

Из 321 подтвержденного случая по месту жительства:

— г. Южноукраинск — 59 человек;

— г. Первомайск — 11 человек;

— Арбузинский район — 6 человек;

— Братский район — 3 человека;

— Витовский район — 1 человек;

— г. Вознесенск и Вознесенский район — 42 человека;

— Врадиевский район — 27 человек;

— Вознесенский район — 63 человек;

— Казанковский район — 1 человек;

— Кривоозерский район — 9 человек;

— Николаевский район — 1 человек;

— Николаевский район — 38 человек;

— Очаковский район — 1 человек;

— Снигиревский район — 1 человек.

Выздоровели всего — 212.

Умерло всего от последствий COVID-19 — 7.

Всего обследовано ПЦР — 9217 человек, из них за последние сутки — 173.

За минувшие сутки обратилось / выявлено 4 человека с подозрением на COVID-19, из них:

— госпитализированы в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» — 2;

— госпитализирован в другие учреждения здравоохранения — 1 (Первомайская центральная районная больница)

— назначено амбулаторное лечение — 1.

За весь период зарегистрировано с подозрением на COVID-19 — 869 человек, из которых:

— госпитализирован — 271 человек;

— назначено амбулаторное лечение — 598 человек.

По данным руководителей учреждений здравоохранения области, по состоянию на 10.00 14.06.2020 на стационарном лечении находится 32 человека, больных COVID-19 или с подозрением, из них:

— в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» — 23 человека, из них 12 больных и 11 человек с подозрением;

— в других инфекционных стационарах — 9 человек, в том числе:

— Первомайская центральная районная больница — 1 человек с подозрением;

— Южноукраинская городская многопрофильная больница — 5 больных COVID-19 и 3 с подозрением).