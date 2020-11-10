9 ноября в 20:37 в Службу спасения сообщили о возгорании стога сена на территории частного домовладения по ул. Матросова г. Вознесенск.

К месту вызова направили дежурный караул 12 государственной пожарно-спасательной части в составе двух отделений.

С помощью подачи двух пожарных стволов, горение удалось обуздать и полностью ликвидировать уже в 23:00 на площади 15 кв м.

В результате пожара огнем уничтожено 20 т сена. Причина возгорания устанавливается.

Пострадавших или травмированных в результате происшествия нет.

От ГСЧС привлечено 2 единицы техники и 9 человек. Для выяснения обстоятельств на месте работали сотрудники полиции.

ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.