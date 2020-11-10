9 ноября в 20:37 в Службу спасения сообщили о возгорании стога сена на территории частного домовладения по ул. Матросова г. Вознесенск.
К месту вызова направили дежурный караул 12 государственной пожарно-спасательной части в составе двух отделений.
С помощью подачи двух пожарных стволов, горение удалось обуздать и полностью ликвидировать уже в 23:00 на площади 15 кв м.
В результате пожара огнем уничтожено 20 т сена. Причина возгорания устанавливается.
Пострадавших или травмированных в результате происшествия нет.
От ГСЧС привлечено 2 единицы техники и 9 человек. Для выяснения обстоятельств на месте работали сотрудники полиции.
ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.