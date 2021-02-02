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На Николаевщине около 7000 человек вакцинируют против коронавируса

На Николаевщине около 7000 человек вакцинируют против коронавируса
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В течение первого периода иммунизации в Николаевской области будет вакцинировано около 7000 человек. Вакцинация будет проходить в 5 этапов. Первый состоится в феврале. Об этом сегодня, 02 февраля, на онлайн-брифинге отметил Олег Бабин, заместитель начальника управления — начальник отдела оказания медицинской помощи матерям и детям управления здравоохранения облгосадминистрации.

Среди тех, кто попадет в первую волну иммунизации, будут:

  • 3 874 работника медицинского персонала (42 работника мобильных бригад по вакцинации, 2971 медицинский работник (врачи, средний и младший медицинский персонал), работающих в УОЗ, где оказывают стационарную помощь больным COVID-19, 861 работник экстренной медицинской помощи, включая водителей );
  • 1289 работников и 1615 лиц, находящихся в специализированных учреждениях (интернатах, домах престарелых);
  • 162 работника лабораторий, проводящих лабораторные исследования на COVID-19.


Олег Бабин сообщил, что на первом этапе вакцинацию будут осуществлять мобильные бригады. Они будут выезжать в организованные коллективы. В дальнейшем — в специализированных пунктах прививок.
Учитывая, что каждая вакцина имеет определенные особенности введения, при поступлении ее в область медики получают исчерпывающий инструктаж по использованию.
Большое внимание уделено вопросу хранения вакцины. В Николаевской области уже проведен аудит имеющегося холодильного оборудования. Все сырье централизованно будет получать Николаевская Областная база специального медицинского снабжения. Согласно типа вакцины и особенности условий ее хранения будет осуществляться дальнейшее распределение.
Осуществление массовой вакцинации населения поможет прекратить распространение COVID-19 в Украине, уменьшит бремя смертей и осложнений для здоровья, связанных с COVID-19.

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Людмила Александрова

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