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Главная страница » Blog » Бизнес » На Николаевщине плательщики розничного акциза уплатили в местный бюджет 134 миллиона гривен

На Николаевщине плательщики розничного акциза уплатили в местный бюджет 134 миллиона гривен

На Николаевщине плательщики розничного акциза уплатили в местный бюджет 134 миллиона гривен
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В течение января — сентября 2020 года субъектами хозяйственной деятельности Николаевской области уплачено 133,9 млн грн акцизного налога с реализации розничной торговли подакцизных товаров, что на 12,5 млн грн больше, чем за три квартала прошлого года.

Напомним, что субъекты предпринимательства ежемесячно платят пятипроцентный акцизный налог с реализации алкогольных напитков и табачных изделий в розницу, имея соответствующие лицензии. Отчетным налоговым периодом для плательщиков акцизного налога является календарный месяц. Следовательно, платеж платится в течении 10 календарных дней, которые наступают за последним днем предельного срока предоставления декларации, и полностью засчитывается в бюджет того территориального района, где осуществляется розничная торговля.

Обращаем внимание плательщиков акцизного налога на то, что Законом Украины от 17.03.2020 года №533 — IX «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и других законов Украины относительно поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID — 19)» не предусмотрена отмена штрафных санкций за нарушение начисления, декларирования и уплату акцизного налога.

Государственная налоговая служба Николаевщины выражает благодарность всем субъектам хозяйственной деятельности, которые работают легально и обеспечивают наш регион бюджетными поступлениями.

Главное управление ГНС в Николаевской области.

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