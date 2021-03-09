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Главная страница » Blog » Общество » На Николаевщине почти 3,5 тысячи граждан задекларировали свои доходы за первые два месяца 2021 года

На Николаевщине почти 3,5 тысячи граждан задекларировали свои доходы за первые два месяца 2021 года

На Николаевщине почти 3,5 тысячи граждан задекларировали свои доходы за первые два месяца 2021 года
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С 1 января 2021 года в Украине стартовала кампания декларирования гражданами доходов, полученных в 2020 году. В течение января — февраля задекларировали доходы, полученные в 2020 году, 3483 физических лица, которые обязаны были подать декларацию об имущественном состоянии и доходах в соответствии с требованиями Налогового кодекса Украины. Об этом сообщили в Главном управлении ГНС в Николаевской области.

Задекларировано к уплате в бюджет почти 10 млн грн налога на доходы физических лиц и более 1 млн грн военного сбора. Из задекларированных доходов граждан в январе — феврале 2021 года в бюджет уже уплачены около 3 млн грн налога на доходы физических лиц и 400 тыс. грн. военного сбора.

Также в ГНС Николаевщины напомнили, что получить бесплатные консультации и помощь в заполнении налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах, полученных в 2020 году, декларанты могут в Центрах обслуживания плательщиков государственных налоговых инспекций области.

— Уважаемые граждане, не оставляйте выполнения своих конституционных обязанностей на последние дни декларационной кампании, посетите ГНС Николаевщины заблаговременно и задекларируйте доходы, полученные в 2020 году, — сказано в сообщении.

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Людмила Александрова

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