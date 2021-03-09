С 1 января 2021 года в Украине стартовала кампания декларирования гражданами доходов, полученных в 2020 году. В течение января — февраля задекларировали доходы, полученные в 2020 году, 3483 физических лица, которые обязаны были подать декларацию об имущественном состоянии и доходах в соответствии с требованиями Налогового кодекса Украины. Об этом сообщили в Главном управлении ГНС в Николаевской области.

Задекларировано к уплате в бюджет почти 10 млн грн налога на доходы физических лиц и более 1 млн грн военного сбора. Из задекларированных доходов граждан в январе — феврале 2021 года в бюджет уже уплачены около 3 млн грн налога на доходы физических лиц и 400 тыс. грн. военного сбора.

Также в ГНС Николаевщины напомнили, что получить бесплатные консультации и помощь в заполнении налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах, полученных в 2020 году, декларанты могут в Центрах обслуживания плательщиков государственных налоговых инспекций области.

— Уважаемые граждане, не оставляйте выполнения своих конституционных обязанностей на последние дни декларационной кампании, посетите ГНС Николаевщины заблаговременно и задекларируйте доходы, полученные в 2020 году, — сказано в сообщении.