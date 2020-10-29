В полночь в акватории Березанского лимана, в р-не с. Осетровка, инспекторы Николаевского рыбоохранного патруля совместно с Херсонским пограничным отрядом Госпогранслужбы разоблачили нарушителей, которые осуществляли лов рыбы сетями, не имея разрешения на промысел. Об этом сообщил Николаевский рыбоохранный патруль.

Браконьеры добыли: 1150 экз. кефали (сингиль), 5 экз. кефали (лобан), 23 экз. пузанка, 58 экз. бычка, 1 экз. камбалы глосса.

У нарушителей изъяли резиновую лодку на веслах и 13 сетей мисиновых.

«Общий вес незаконно добытой рыбы составила около 80 кг. Нанесен ущерб рыбному хозяйству в сумме 693 957 грн. Рассматривается вопрос об открытии уголовного производства по данному факту. Вместе с другими правоохранительными структурами будем делать все для того, чтобы нарушители понесли ответственность за содеянное», — комментирует начальник Управления Государственного агентства рыбного хозяйства в Николаевской области Евгений Мищенко.