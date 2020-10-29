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Главная страница » Blog » Происшествия » На Николаевщине поймали браконьеров с 80 кг рыбы на 694 тыс. грн.

На Николаевщине поймали браконьеров с 80 кг рыбы на 694 тыс. грн.

На Николаевщине поймали браконьеров с 80 кг рыбы на 694 тыс. грн.
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В полночь в акватории Березанского лимана, в р-не с. Осетровка, инспекторы Николаевского рыбоохранного патруля совместно с Херсонским пограничным отрядом Госпогранслужбы разоблачили нарушителей, которые осуществляли лов рыбы сетями, не имея разрешения на промысел. Об этом сообщил Николаевский рыбоохранный патруль.

rg 768x1024 - На Николаевщине поймали браконьеров с 80 кг рыбы на 694 тыс. грн.

Браконьеры добыли: 1150 экз. кефали (сингиль), 5 экз.  кефали (лобан), 23 экз.  пузанка, 58 экз.  бычка, 1 экз.  камбалы глосса.

122708193 970160140062248 4331166170595593607 o 768x1024 - На Николаевщине поймали браконьеров с 80 кг рыбы на 694 тыс. грн.

У нарушителей изъяли  резиновую лодку на веслах и 13 сетей мисиновых.  

123197141 970160133395582 2741463386096581779 o 768x1024 - На Николаевщине поймали браконьеров с 80 кг рыбы на 694 тыс. грн.

 «Общий вес незаконно добытой рыбы составила около 80 кг. Нанесен ущерб  рыбному хозяйству в сумме 693 957 грн. Рассматривается вопрос об открытии уголовного производства по данному факту. Вместе с другими правоохранительными структурами будем делать все для того, чтобы нарушители понесли ответственность за содеянное», — комментирует начальник Управления Государственного агентства рыбного хозяйства в Николаевской области Евгений Мищенко.

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Елена Кораб

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