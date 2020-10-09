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Главная страница » Blog » Криминал » На Николаевщине полицейские задержали четырех мужчин, которые поставили наркобизнес на коммерческие рельсы

На Николаевщине полицейские задержали четырех мужчин, которые поставили наркобизнес на коммерческие рельсы

На Николаевщине полицейские задержали четырех мужчин, которые поставили наркобизнес на коммерческие рельсы
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Оперативники управления по борьбе с наркопреступностью в Николаевской области ДБН НПУ вместе со следователями областной полиции задокументировали незаконную деятельность четырех жителей Вознесенского района Николаевской: они занимались культивированием и сбытом наркотических средств.

vlcsnap 2020 10 09 13h02m24s480 1024x590 - На Николаевщине полицейские задержали четырех мужчин, которые поставили наркобизнес на коммерческие рельсы

Полицейские выяснили, что мужчины, самому младшему из которых 29 лет, а самому старшему — 48, выращивали растения конопли для последующего сбыта.

vlcsnap 2020 10 09 13h01m31s086 1024x590 - На Николаевщине полицейские задержали четырех мужчин, которые поставили наркобизнес на коммерческие рельсы

Совместными действиями сотрудников борьбы с наркопреступностью, детективов отдела расследования особо тяжких преступлений, уголовного розыска, кинологической службы, при физической поддержки роты полиции особого назначения и под процессуальным руководством областной прокуратуры проведено по месту жительства фигурантов 14 санкционированных обысков.

vlcsnap 2020 10 09 13h01m15s858 1024x590 - На Николаевщине полицейские задержали четырех мужчин, которые поставили наркобизнес на коммерческие рельсы

Во время мероприятий полицейские изъяли растения конопли, около 4 кг марихуаны, амфетамина, наличные, мобильные телефоны, банковские карты, компьютерная техника, а также гранату РГД-5, огнестрельное оружие и боеприпасы, которые направлены на экспертизы.

vlcsnap 2020 10 09 13h01m39s211 1024x590 - На Николаевщине полицейские задержали четырех мужчин, которые поставили наркобизнес на коммерческие рельсы

По результатам проведенных экспертиз и соответствующих следственных действий будет дана правовая оценка действиям всех лиц, задействованных к незаконном выращивании и хранении конопли. За содеянное злоумышленникам грозит до семи лет заключения.

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Елена Кораб

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