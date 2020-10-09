Оперативники управления по борьбе с наркопреступностью в Николаевской области ДБН НПУ вместе со следователями областной полиции задокументировали незаконную деятельность четырех жителей Вознесенского района Николаевской: они занимались культивированием и сбытом наркотических средств.

Полицейские выяснили, что мужчины, самому младшему из которых 29 лет, а самому старшему — 48, выращивали растения конопли для последующего сбыта.

Совместными действиями сотрудников борьбы с наркопреступностью, детективов отдела расследования особо тяжких преступлений, уголовного розыска, кинологической службы, при физической поддержки роты полиции особого назначения и под процессуальным руководством областной прокуратуры проведено по месту жительства фигурантов 14 санкционированных обысков.

Во время мероприятий полицейские изъяли растения конопли, около 4 кг марихуаны, амфетамина, наличные, мобильные телефоны, банковские карты, компьютерная техника, а также гранату РГД-5, огнестрельное оружие и боеприпасы, которые направлены на экспертизы.

По результатам проведенных экспертиз и соответствующих следственных действий будет дана правовая оценка действиям всех лиц, задействованных к незаконном выращивании и хранении конопли. За содеянное злоумышленникам грозит до семи лет заключения.