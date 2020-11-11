Известно, что на счету ранее судимых за имущественные преступления злоумышленников около 10 эпизодов. У воров изъяли собственность, а также вещи других заявителей. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

О краже из религиозного сооружения в полицию Первомайского района заявил священник. Правоохранители по данному факту открыли уголовное производство и начали оперативно-розыскные мероприятия. Воров разоблачили оперативники Управления уголовного розыска и местной полиции 10 ноября на очередной краже из церкви. Преступники именно выносили похищенное из храма.

Об этом сообщили в ГУНП в Николаевской области.

Установлено, что 50-летний злоумышленник, уроженец другого государства, освободившись из тюрьмы в октябре, приехал в Кировоградскую область к своему знакомому, с которым ранее вместе отбывали наказание. Когда у мужчин закончились деньги, решили добыть их старым способом. Для этого поездом отправились в Первомайский район, где за одну ночь обокрали несколько церквей в трех селах, из частного хозяйственного помещения забрали два велосипеда, на них добрались до фельдшерского пункта на железнодорожной станции, откуда вынесли медицинские приборы и телефон. 44-летний сообщник вора выполнял функции надзора за обстановкой. На краже одной из церквей злоумышленники были разоблачены.

— На счету ранее судимых за имущественные уголовные правонарушения злоумышленников около 10 эпизодов. Стоит отметить, что указанные преступления направлены не просто на похищение вещей, а совершенные против всей религиозной общины, которую составляют сотни людей, — рассказывает начальник ГУНП в Николаевской области полковник полиции Сергей Шайхет.

У злоумышленников полицейские изъяли иконы, крестики, велосипеды и другое имущество, после проведения следственных действий вернут пострадавшим.

Продолжается расследование уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 185 УК «Кража, соединенная с проникновением в помещение». Одному из фигурантов следователи Первомайского отдела полиции по процессуальной поддержки прокуратуры вручили подозрение в отношении его сообщника вопрос решается.