По информации управления контроля за обращением и налогообложением подакцизных товаров ГУ ГНС в Николаевской области, благодаря эффективной работе относительно качественного администрирования налогов, разъяснения изменений в налоговое законодательство, принятие мер по недопущению субъектами хозяйствования безлицензионной деятельности на рынке подакцизных товаров, в январе — мае 2020 года в местные бюджеты Николаевщины обеспечено 66,8 млн грн акцизного налога с реализации субъектами хозяйственной деятельности розничной торговли подакцизными товарами. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года поступления акцизного налога по розничной продаже подакцизных товаров увеличились на 4,5 млн гривен.

Кроме того, следует отметить, что по результатам мероприятий, направленных на уменьшение теневого оборота подакцизных товаров, налоговиками области в январе-мае текущего года проведено 86 проверок субъектов хозяйственной деятельности, по результатам которых применено финансовых санкций на сумму 4,1 млн грн, из которых 1,4 млн грн уже поступило в бюджет.

Добавим, что субъекты предпринимательства ежемесячно платят пятипроцентный акцизный налог с реализации алкогольных напитков и табачных изделий в розницу, имея соответствующие лицензии. Платеж полностью засчитывается в бюджет той территориальной общины, где осуществляется торговля.

Государственная налоговая служба Николаевщины выражает благодарность всем плательщикам акцизного налога, которые работают легально и обеспечивают местные бюджеты области весомыми поступлениями.

Главное управление ГНС в Николаевской области.