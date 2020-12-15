Службой безопасности Украины разоблачен представитель межрегиональной коммерческой структуры, которая фигурирует в криминальных осуществлениях относительно разворовывания денег госбюджета на предложении предоставления неправомерной выгоды должностному лицу ГНС Николаевщины.

Об этом сообщил и. о. начальника Главного управления ГНС в Николаевской области Дмитрий Прокофьев.

За 10 тысяч долларов взятки представительница застройщика пыталась «решить вопрос» относительно исключения предприятия из перечня налогоплательщиков, которые отвечают критериям рисковости.

Следует отметить, что отмеченная коммерческая структура входит в сеть строительных фирм, которая является подконтрольной фигуранту уголовных производств относительно присвоения бюджетных денег, в частности выделенных на строительство дорог.

На данное время решается вопрос относительно ее задержания в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В пределах уголовного производства по ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины. Проводятся следственные действия.

Мероприятия по разоблачению противоправной деятельности проводились под процессуальным руководством прокуратуры Николаевской области.

«В случае установления фактов получения неправомерной выгоды или злоупотреблений служебным положением работниками ГУ ГНС в Николаевской области моя реакция будет жесткой и решительной. В этих вопросах компромиссов быть не может быть. Задание налоговой службы Николаевщины — наполнение бюджета благодаря качественным и удобным для плательщиков сервисам, эффективный контроль над уплатой налогов. Кто не хочет, или не умеет этого делать, тот не имеет права работать в налоговой службе. Любое коррупционное правонарушение несет огромную репутационную угрозу для службы в целом. Наше задание своей ежедневной добросовестной работой донести до налогоплательщиков, что в ГНС Николаевщины работает много честных и порядочных людей», — отметил Дмитрий Прокофьев.

Напоминаем, что в случае наличия информации о потенциальных нарушителях антикоррупционного законодательства граждане должны информировать отдел по вопросам предотвращения и выявления коррупции ГУ ГНС в Николаевской области в любой удобный способ, в частности:

С помощью средств почтовой связи по адресу: 54001, г. Николаев, ул. Лягина, 6;

по электронному адресу mk.antikor@tax.gov.ua; mk.chief.anticor@tax.gov.ua;

средствами телефонной связи за номером (0512) 50-19-13.

Главное управление ГНС в Николаевской области.