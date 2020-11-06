Сегодня Пятница, 6 ноября, 2020
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

поиск дешевых билетов
Menu

Последние известия

Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

К сведению плательщиков: электронная цифровая подпись действует до 7 ноября 2020 года

К сведению плательщиков: электронная цифровая подпись действует до 7 ноября 2020 года

От 170 до 255 грн.: Парламент поддержал штрафы за нарушение масочного режима

От 170 до 255 грн.: Парламент поддержал штрафы за нарушение масочного режима

Николаевцев, которые преодолели COVID-19, просят сдать плазму крови

Николаевцев, которые преодолели COVID-19, просят сдать плазму крови

В Николаеве за счет горбюджета пациентам установили 36 искусственных суставов

В Николаеве за счет горбюджета пациентам установили 36 искусственных суставов

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Уже четверо. То ли еще будет.

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

Главная страница » Blog » Криминал » На Николаевщине рыбиспекторы утилизировали 1441 запрещенное орудие лова

На Николаевщине рыбиспекторы утилизировали 1441 запрещенное орудие лова

На Николаевщине рыбиспекторы утилизировали 1441 запрещенное орудие лова
0

Сотрудники Николаевского рыбоохранного патруля уничтожили 1441 единиц запрещенных орудий лова: сети, дорожки, ловушки, раколовки, «пауки» и экраны. Общая длина утилизированных  орудий лова составила 13 тыс. метров. Об этом сообщили в Николаевском рыбоохранном патруле.

photo 2020 11 05 16 39 46 1024x764 - На Николаевщине рыбиспекторы утилизировали 1441 запрещенное орудие лова
photo 2020 11 05 16 39 45 1024x780 - На Николаевщине рыбиспекторы утилизировали 1441 запрещенное орудие лова

Уничтожались орудия лова, изъятые у нарушителей течение 2020 года и в соответствии с актами бесхозного имущества. Ликвидация осуществлялась путем приведения орудий лова в негодность — рубкой и резанием.

photo 2020 11 05 16 39 44 768x1024 - На Николаевщине рыбиспекторы утилизировали 1441 запрещенное орудие лова
photo 2020 11 05 16 39 43 1024x654 - На Николаевщине рыбиспекторы утилизировали 1441 запрещенное орудие лова

«Значительное количество утилизированных орудий лова было обнаружено и изъято рибпатрульными во время траления на водоемах области. Все водные биоресурсы, которые на тот момент находились в сетках, освобождались и возвращались в водоемы. Благодаря такой рейдовой работе нам удалось предотвратить ущерб государству  на сотни тысяч гривен», — отметил заместитель начальника отдела охраны водных биоресурсов Евгений Семенов.

Spread the love
  • 86
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post В Николаеве правоохранители изъяли у местного психолога большой арсенал оружия – мужчина хвастался им в соцсетях
Next post ГНС Николаевщины: в бюджет обеспечено 929,4 млн грн налога на прибыль

Елена Кораб

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

Инновационный туристический гид: в Николаеве на достопримечательностях появятся таблички с QR-кодами

Инновационный туристический гид: в Николаеве на достопримечательностях появятся таблички с QR-кодами

Налоговая служба запускает свой Telegram-канал

Налоговая служба запускает свой Telegram-канал

Водители смогут пользоваться техпаспортом через приложение «Дія»

Водители смогут пользоваться техпаспортом через приложение «Дія»