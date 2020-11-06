Сотрудники Николаевского рыбоохранного патруля уничтожили 1441 единиц запрещенных орудий лова: сети, дорожки, ловушки, раколовки, «пауки» и экраны. Общая длина утилизированных орудий лова составила 13 тыс. метров. Об этом сообщили в Николаевском рыбоохранном патруле.

Уничтожались орудия лова, изъятые у нарушителей течение 2020 года и в соответствии с актами бесхозного имущества. Ликвидация осуществлялась путем приведения орудий лова в негодность — рубкой и резанием.

«Значительное количество утилизированных орудий лова было обнаружено и изъято рибпатрульными во время траления на водоемах области. Все водные биоресурсы, которые на тот момент находились в сетках, освобождались и возвращались в водоемы. Благодаря такой рейдовой работе нам удалось предотвратить ущерб государству на сотни тысяч гривен», — отметил заместитель начальника отдела охраны водных биоресурсов Евгений Семенов.