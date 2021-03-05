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На Николаевщине СБУ блокировала незаконную переправку корабельного оборудования в РФ

На Николаевщине СБУ блокировала незаконную переправку корабельного оборудования в РФ
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Контрразведка Службы безопасности Украины пресекла попытку скрытого вывоза за границу товаров двойного назначения через временно аннексированную территорию АР Крым. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Сотрудники СБУ получили информацию о том, что двое жителей Николаева пытаются организовать канал незаконного перемещения корабельного технологического оборудования в РФ. К противоправной деятельности они привлекли нескольких сообщников как курьеров для нелегального перемещения продукции.

При осмотре транспортного средства злоумышленников на контрольном пункте «Каланчак» правоохранители обнаружили товары двойного назначения, которые дельцы скрыли среди личных вещей.

В ходе обысков по месту жительства участников противоправной деятельности в Николаевской и Херсонской областях также обнаружено корабельные агрегаты различного назначения.

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Изъятые предметы направлены на экспертизу. Решается вопрос о сообщение злоумышленникам о подозрении.

В рамках уголовного производства по ст. 333 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения.

Проверяется информация относительно возможного похищения обнаруженного оборудования с объектов судостроительной отрасли Николаевщины.

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Людмила Александрова

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