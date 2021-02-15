Служба безопасности Украины разоблачила схему присвоения средств должностными лицами регионального филиала «Одесская железная дорога» во время ремонта двигателей дизель-поездов.

По предварительным оценкам, из-за противоправных действий служащих филиала АО «Укрзалізниця» государственному бюджету нанесен ущерб почти 2,5 млн. грн.

Оперативники спецслужбы установили, что, согласно условиям договора, подрядчики должны были обеспечить полный ремонт узлов и агрегатов. Однако, по сговору с должностными лицами, они выполнили лишь «косметический» ремонт двигателей.

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Инициированая СБ Украины экспертиза показала, что после ремонта двигателя в нем остался старый блок, который согласно договору подлежал замене на новый. Сотрудники СБУ задокументировали другие факты невыполнения подрядчиками обусловленных работ.

Некачественная замена некоторых агрегатов вызвала бы выход из строя оборудования через несколько дней после принятия узла в эксплуатацию.

Фото СБУ Украины

По заключению экспертов, эксплуатация поездов с фактически неисправными двигателями могла привести к чрезвычайным ситуациям на железнодорожном транспорте.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества) Уголовного кодекса Украины проведены обыски, предварительные экспертизы и другие следственные действия, в ходе которых подтверждены факты некачественного и фиктивного ремонта двигателей.

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Сейчас следственным судьей наложен арест на «отремонтированные» узлы и агрегаты, установленные на дизель-поездах депо «Николаев».

Мероприятия по разоблачению сделки проводились совместно со следователями Национальной полиции под процессуальным руководством прокуратуры Николаевской области.