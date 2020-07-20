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Главная страница » Blog » Происшествия » На Николаевщине снова горел лес, погибли животные

На Николаевщине снова горел лес, погибли животные

На Николаевщине снова горел лес, погибли животные
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На Николаевщине снова горел лес. На этот раз пожар произошел в урочище «Водяное» Старогорожанского сельского совета Баштанского района. До приезда пожарных тушить огонь пытались работники лесного хозяйства и местные жители.

По приезду на место происшествия спасатели выяснили, что пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем. Вероятно возгорания скошенной подстилки произошло из-за безответственных отдыхающих.

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2020 07 20 pozhar3 - На Николаевщине снова горел лес, погибли животные
фото ГУ ГСЧС в Николаевской области

С помощью водяного пожарного ствола и подручных средств горения удалось обуздать и ликвидировать в 15:15 на площади 0,9 га, не допустив переброски пламени на кроны деревьев и лиственный лес. В результате пожара погибли животные.

2020 07 20 pozhar2 - На Николаевщине снова горел лес, погибли животные
фото ГУ ГСЧС В Николаевской области
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