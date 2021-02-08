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Главная страница » Blog » Происшествия » На Николаевщине спасатели достали женщину из колодца

На Николаевщине спасатели достали женщину из колодца

На Николаевщине спасатели достали женщину из колодца
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Утром в  воскресенье, 7 февраля, в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на ул. Нагартавская пгт Березнеговатое, женщина упала в колодец и нуждается в помощи. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ ГСЧС в Николаевкой области.

По вызову было направлено дежурное отделение 9 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

Спасатели с помощью штурмовой лестницы и спасательной веревки подняли женщину 1957 г.р. на поверхность и передали медикам. С предварительным диагнозом — переохлаждение, ее доставили в Березнеговатскую центральную районную больницу.

К оказанию помощи привлечены 4 человека и единицу техники ГСЧС. Дополнительно на месте работали сотрудники полиции.

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Людмила Александрова

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