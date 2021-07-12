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Главная страница » Blog » Власть » На Николаевщине стартовали украино-британские военные учения «Казацкая Булава – 2021»

На Николаевщине стартовали украино-британские военные учения «Казацкая Булава — 2021»

ucheniya - На Николаевщине стартовали украино-британские военные учения «Казацкая Булава - 2021»
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12 июля на территории бригадного городка 235 Межвидового центра подготовки «Широколановский» торжественно стартовали многонациональные военные учения «Казацкая Булава — 2021». Их участниками являются подразделения Вооруженных сил Украины и Великобритании, Канады, Соединенных Штатов Америки, Королевства Швеция, сообщает Николаевская ОГА.

К маневрам будут привлечены почти 2000 военнослужащих и около 300 единиц техники. Они продлятся до 24 июля.

ucheniya 3 1024x683 - На Николаевщине стартовали украино-британские военные учения «Казацкая Булава - 2021»
фото Николаевской ОГА

В торжественных мероприятиях по случаю начала совместных украино-британских учений принял участие заместитель председателя Николаевской областной государственной администрации Игорь Кузьмин.

  • ucheniya 1 683x1024 - На Николаевщине стартовали украино-британские военные учения «Казацкая Булава - 2021»
  • ucheniya 2 683x1024 - На Николаевщине стартовали украино-британские военные учения «Казацкая Булава - 2021»
  • ucheniya 4 1 1024x683 - На Николаевщине стартовали украино-британские военные учения «Казацкая Булава - 2021»
фото Николаевской ОГА

Бригадный генерал Вооруженных сил Украины, Первый заместитель Командующего войск оперативного командования «Восток» Владислав Клочков напомнил, что партнерство Украины и Соединенного Королевства очень символично.

«Ведь с первых дней военной агрессии России против Украины Объединенное королевство пришло на помощь Украине. Тысячи наших военных прошли обучение в рамках операции «Орбитал». Этот опыт помог нам побеждать и спасать жизни наших воинов. Я благодарен нашим союзникам за дружбу, знания и поддержку. Я поздравляю всех участников учений «Казацкая булава — 2021». Защищаем вместе наши общие ценности. Слава Украине! », — отметил Владислав Клочков.

Целью учений является улучшение совместимости между подразделениями Великобритании и Украины при планировании и проведении операций батальонно-тактического уровня.

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