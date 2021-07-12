12 июля на территории бригадного городка 235 Межвидового центра подготовки «Широколановский» торжественно стартовали многонациональные военные учения «Казацкая Булава — 2021». Их участниками являются подразделения Вооруженных сил Украины и Великобритании, Канады, Соединенных Штатов Америки, Королевства Швеция, сообщает Николаевская ОГА.

К маневрам будут привлечены почти 2000 военнослужащих и около 300 единиц техники. Они продлятся до 24 июля.

фото Николаевской ОГА

В торжественных мероприятиях по случаю начала совместных украино-британских учений принял участие заместитель председателя Николаевской областной государственной администрации Игорь Кузьмин.





фото Николаевской ОГА

Бригадный генерал Вооруженных сил Украины, Первый заместитель Командующего войск оперативного командования «Восток» Владислав Клочков напомнил, что партнерство Украины и Соединенного Королевства очень символично.

«Ведь с первых дней военной агрессии России против Украины Объединенное королевство пришло на помощь Украине. Тысячи наших военных прошли обучение в рамках операции «Орбитал». Этот опыт помог нам побеждать и спасать жизни наших воинов. Я благодарен нашим союзникам за дружбу, знания и поддержку. Я поздравляю всех участников учений «Казацкая булава — 2021». Защищаем вместе наши общие ценности. Слава Украине! », — отметил Владислав Клочков.

Целью учений является улучшение совместимости между подразделениями Великобритании и Украины при планировании и проведении операций батальонно-тактического уровня.