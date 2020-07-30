ГНС Николаевщины продолжает создавать комфортные условия для ведения бизнеса в регионе, в т.ч. предпринимателями — «упрощенцами», улучшает сервисное обслуживание налогоплательщиков, что обеспечивает динамическое развитие малого предпринимательства и стабильные поступления средств в местные бюджеты области.

По состоянию на 27 июля 2020 года в местные бюджеты области обеспечено свыше 305 млн грн единого налога от физических лиц — предпринимателей, использующих упрощенную систему налогообложения, что на 20,2 млн грн больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

Единый налог — платеж, который направляется в полном объеме в местную казну. Следовательно территориальные общины могут его использовать для развития своей инфраструктуры.

Главное управление ГНС в Николаевской области.