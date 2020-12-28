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Главная страница » Blog » Минздрав » На Николаевщине – уже более 30 тысяч инфицированных COVІD-19. За сутки – 422 новых случаев, 8 человек умерло.

На Николаевщине – уже более 30 тысяч инфицированных COVІD-19. За сутки – 422 новых случаев, 8 человек умерло.

На Николаевщине – уже более 30 тысяч инфицированных COVІD-19. За сутки – 422 новых случаев, 8 человек умерло.
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28 декабря в Николаевской области зарегистрировано 422 новых случая COVID-19.

Об этом сообщили в Николаевском областном штабе по ликвидации последствий ЧС.

Из всех 30300 выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

– г. Николаев – 20618 (+377);

– г. Первомайск – 996 (+11);

– г. Южноукраинск – 990;

– г. Вознесенск – 796 (+9);

– г. Очаков – 477;

– Арбузинский район – 258;

– Баштанский район – 445;

– Березанский район – 380;

– Братский район – 195;

– Березнеговатский район – 186;

– Веселиновский район – 268 (+1);

– Витовский район – 1093 (+8);

– Вознесенский район – 274 (+10);

– Врадиевский район – 217;

– Еланецкий район – 139;

– Доманевский район – 267;

– Казанковский район – 343;

– Кривоозерский район – 248 (+1);

– Николаевский район – 394;

– Новобугский район – 243;

– Николаевский район – 475;

– Очаковский район – 227;

– Первомайский район – 405 (+5);

– Снигиревский район – 366.

Заболевание COVID-19 установлено у 1326 (+10) работников учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных за сутки – 0, всего выздоровели – 13686.

Умерло всего от последствий COVID-19 – 498, за сутки – 8.

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Елена Кораб

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