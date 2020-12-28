28 декабря в Николаевской области зарегистрировано 422 новых случая COVID-19.
Об этом сообщили в Николаевском областном штабе по ликвидации последствий ЧС.
Из всех 30300 выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
– г. Николаев – 20618 (+377);
– г. Первомайск – 996 (+11);
– г. Южноукраинск – 990;
– г. Вознесенск – 796 (+9);
– г. Очаков – 477;
– Арбузинский район – 258;
– Баштанский район – 445;
– Березанский район – 380;
– Братский район – 195;
– Березнеговатский район – 186;
– Веселиновский район – 268 (+1);
– Витовский район – 1093 (+8);
– Вознесенский район – 274 (+10);
– Врадиевский район – 217;
– Еланецкий район – 139;
– Доманевский район – 267;
– Казанковский район – 343;
– Кривоозерский район – 248 (+1);
– Николаевский район – 394;
– Новобугский район – 243;
– Николаевский район – 475;
– Очаковский район – 227;
– Первомайский район – 405 (+5);
– Снигиревский район – 366.
Заболевание COVID-19 установлено у 1326 (+10) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки – 0, всего выздоровели – 13686.
Умерло всего от последствий COVID-19 – 498, за сутки – 8.
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