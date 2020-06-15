По состоянию на 10.00 15 июня в Николаевской области не выявлено новых подтвержденных случаев COVID-19. Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.

Всего зарегистрировано 321 подтвержденный случай COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения — 56.

Из всех 321 подтвержденного случая по месту жительства:

— г. Николаев — 58 человек;

— г. Южноукраинск — 59 человек;

— г. Первомайск — 11 человек;

— Арбузинский район — 6 человек;

— Братский район — 3 человека;

— Витовский район — 1 человек;

— г. Вознесенск и Вознесенский район — 42 человека;

— Врадиевский район — 27 человек;

— Вознесенский район — 63 человек;

— Казанковский район — 1 человек;

— Кривоозерский район — 9 человек;

— Николаевский район — 1 человек;

— Николаевский район — 38 человек;

— Очаковский район — 1 человек;

— Снигиревский район — 1 человек.

Выздоровели за сутки 2, всего выздоровели — 214.

Умерло всего от последствий COVID-19 — 7.

Всего обследовано ПЦР — 9361 человека. За последние сутки методом ПЦР обследовано 144 человека.

За минувшие сутки обратилось / выявлено 6 человек с подозрением на COVID-19, из них:

— госпитализированы в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» — 2;

— госпитализированы в другие учреждения здравоохранения — 4 (Южноукраинска многопрофильная больница)

За весь период зарегистрировано с подозрением на COVID-19 — 875 человек, из которых:

— госпитализировано — 277 человек;

— назначено амбулаторное лечение — 598 человек.

По данным руководителей учреждений здравоохранения области, по состоянию на 10.00 15.06.2020 на стационарном лечении находится 32 человека, больных COVID-19 или с подозрением, из них:

— в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» — 23 человека, из них 12 больных и 11 человек с подозрением;

— в других инфекционных стационарах — 9 человек, в том числе:

— Первомайская центральная районная больница — 1 человек с подозрением;

— Южноукраинская городская многопрофильная больница — 3 больных COVID-19 и 5 с подозрением).