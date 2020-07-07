Николаевский рыбоохранный патруль сообщает, что в понедельник, 6 июля, во время проведения рыбоохранного рейда государственные инспекторы зафиксировали удушье водных биоресурсов. Массовая гибель рыбы произошла в Днепровском лимане близ поселка Ивановка Очаковского района Николаевской области.

С целью определения масштабов и причин гибели рыбы сотрудниками Управления Государственного агентства рыбного хозяйства в Николаевской области инициирован выезд на место инцидента совместно с представителями Главного управления Госпродпотребслужбы в Николаевской области, Очаковской районной больницы ветеринарной медицины и Государственной экологической инспекции в Николаевской области.

«По факту замора Николаевским рыбоохранным патрулем была создана межведомственная комиссия и организован ее оперативный выезд в Очаковский район. Специалистами были отобраны пробы воды, проведены замеры растворенного кислорода в воде, собраны образцы рыбы для проведения лабораторных исследований чтобы установить причины гибели рыбы», – сообщил заместитель начальника Николаевского рыбоохранного патруля Евгения Хиренко.

Представителями комиссии зафиксировано, что на протяжении 1000 метров береговой полосы лимана находится 40 тысяч экземпляров погибшего бычка и 10 тысяч экземпляров атерины.

Во время визуального обследования признаков попадания нефтепродуктов в воду не выявлено. В последние дни на лимане наблюдается цветение сине-зеленых водорослей и высокие температурные показатели.