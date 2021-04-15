15 апреля, около 6:05 на автодороге Н-11 «Николаев — Днепр» возле села Михайло-Ларино столкнулись грузовой автомобиль почты Фотон Кобальт и микроавтобус Fiat Scudo, 31-летний водитель которого перевозил шесть тел умерших от Covid (в гробах). Об этом сообщили в ГУНП.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Fiat от полученных травм скончался на месте. 46-летний руководитель автомобиля Фото Кобальт, потерпел травм и госпитализирован. На месте работали спасатели.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства и причины ДТП.

Событие квалифицированы по признакам ч. 2 ст. 286 УК «нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорт лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего».