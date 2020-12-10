Сегодня, 10 декабря, на 289 км автодороги «Киев — Одесса» возле с. Мазурово Кривоозерского района 23-летний водитель автомобиля Hyundai Accent не справился с управлением и допустил столкновение с металлической придорожной оградой.

Об этом сообщили в ГУНП в Николаевской области.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и его 21-летний пассажир, граждане Республики Туркменистан, с телесными повреждениями разной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение.

Событие квалифицированно предварительно по признакам ч. 1 ст. 286 УК «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет.

Полицейские устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.