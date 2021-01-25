За прошедшие сутки, 24 января, в Николаевской области рабочими группами было проведено 246 проверок по выявлению объектов, работающих с нарушениями карантина, а именно: 208 предприятий торговли продовольственными и непродовольственными товарами, 36 заведений общественного питания и 2 агропродовольственных рынков, сообщают в Николаевской ОГА.

По результатам проверок выявлено 8 объектов, работающих с нарушениями, выписано 7 протоколов, в 1 случае проинформированы правоохранительные органы.

Напомним, что эти рабочие группы созданы органами местного самоуправления созданы рабочие группы с привлечением специалистов Госпотребслужбы, Национальной полиции Украины и т.д., по проверке субъектов хозяйствования всех форм собственности по соблюдению ими профилактических, противоэпидемических и дезинфекционных мероприятий, создание условий для мытья и антисептической обработки рук. На территории Николаевщины созданы и работают 29 таких групп.