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Главная страница » Blog » Общество » На Николаевщине в последний день локдауна, 24 января, 8 предприятий работали с нарушением карантина

На Николаевщине в последний день локдауна, 24 января, 8 предприятий работали с нарушением карантина

На Николаевщине в последний день локдауна, 24 января, 8 предприятий работали с нарушением карантина
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За прошедшие сутки, 24 января, в Николаевской области рабочими группами было проведено 246 проверок по выявлению объектов, работающих с нарушениями карантина, а именно: 208 предприятий торговли продовольственными и непродовольственными товарами, 36 заведений общественного питания и 2 агропродовольственных рынков, сообщают в Николаевской ОГА.

По результатам проверок выявлено 8 объектов, работающих с нарушениями, выписано 7 протоколов, в 1 случае проинформированы правоохранительные органы.

Напомним, что эти рабочие группы созданы органами местного самоуправления созданы рабочие группы с привлечением специалистов Госпотребслужбы, Национальной полиции Украины и т.д., по проверке субъектов хозяйствования всех форм собственности по соблюдению ими профилактических, противоэпидемических и дезинфекционных мероприятий, создание условий для мытья и антисептической обработки рук. На территории Николаевщины созданы и работают 29 таких групп.

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Людмила Александрова

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