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Главная страница » Blog » Криминал » На Николаевщине в собственном доме убили 34 летнего мужчину. Полиция ищет злоумышленников

На Николаевщине в собственном доме убили 34 летнего мужчину. Полиция ищет злоумышленников

На Николаевщине в собственном доме убили 34 летнего мужчину. Полиция ищет злоумышленников
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Сегодня, 26 января, около 10:00 по спецлинии 102 поступило сообщение о том, что в частном доме в с. Пески Новоодесского района обнаружен труп 34-летнего хозяина с признаками насильственной смерти. Об этом сообщают в отделе коммуникации ГУНП в Николаевской области.

На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа и руководство отдела полиции, криминалисты Следственного управления ГУНП, кинолог со служебной собакой и судебно-медицинский эксперт.

При осмотре эксперт обнаружил у погибшего травмы головы и туловища. Для установления причины смерти тело мужчины направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК «Умышленное убийство» и проводят расследование обстоятельств преступления. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Оперативные сотрудники принимают меры для установления и задержания причастных к убийству лиц.

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Людмила Александрова

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