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На Николаевщине во время полевых работ зарелся комбайн

На Николаевщине во время полевых работ зарелся комбайн
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14 сентября в 13:39 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре комбайна John Deere 2066 на поле в пределах пгт Подгородное Первомайского района области.

По сигналу направлено по отделению от 23 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области и местной пожарной охраны «Подгородняя». По прибытию стало известно, что во время работы загорелся отсек сельскохозяйственной машины на площади 2 кв м. В 13:52 пожар был локализован, 14:02 — ликвидирован без дальнейшего распространения огня.ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

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Елена Кораб

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