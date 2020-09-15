14 сентября в 13:39 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре комбайна John Deere 2066 на поле в пределах пгт Подгородное Первомайского района области.

По сигналу направлено по отделению от 23 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области и местной пожарной охраны «Подгородняя». По прибытию стало известно, что во время работы загорелся отсек сельскохозяйственной машины на площади 2 кв м. В 13:52 пожар был локализован, 14:02 — ликвидирован без дальнейшего распространения огня.ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.