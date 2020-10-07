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Главная страница » Blog » Происшествия » На Николаевщине водитель “Жигулей” влетел в забор – из покореженного авто его доставали спасатели

На Николаевщине водитель «Жигулей» влетел в забор — из покореженного авто его доставали спасатели

На Николаевщине водитель «Жигулей» влетел в забор — из покореженного авто его доставали спасатели
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6 октября в 21:00 в Службу спасения поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на ул. Матросова г. Вознесенск Николаевской области.

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На место направлено отделение 12 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. По прибытию выяснилось, что водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением и допустил столкновение с забором жилого дома, в результате чего не смог самостоятельно выбраться из транспортного средства.

С помощью специального оборудования спасатели деблокировали пострадавшего. Каретой скорой помощи мужчина доставлен в КП «Коммунальное некоммерческое предприятие «Вознесенская многопрофильная больница» с предварительным диагнозом — черепно-мозговая травма и переломом бедра.

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Обстоятельства происшествия выясняли сотрудники полиции.

ГУ ДСНС Украины в Николаевской области.

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Елена Кораб

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