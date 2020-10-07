6 октября в 21:00 в Службу спасения поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на ул. Матросова г. Вознесенск Николаевской области.

На место направлено отделение 12 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. По прибытию выяснилось, что водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением и допустил столкновение с забором жилого дома, в результате чего не смог самостоятельно выбраться из транспортного средства.

С помощью специального оборудования спасатели деблокировали пострадавшего. Каретой скорой помощи мужчина доставлен в КП «Коммунальное некоммерческое предприятие «Вознесенская многопрофильная больница» с предварительным диагнозом — черепно-мозговая травма и переломом бедра.

Обстоятельства происшествия выясняли сотрудники полиции.

ГУ ДСНС Украины в Николаевской области.