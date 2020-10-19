Сегодня Понедельник, 19 октября, 2020
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

поиск дешевых билетов
Menu

Последние известия

Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

МОН: зарплаты учителей вырастут на 30%

МОН: зарплаты учителей вырастут на 30%

Возле СК «Надежда» обустроили новый сквер

Возле СК «Надежда» обустроили новый сквер

В ДТП в Ингульском районе пострадал 9-летний мальчик

В ДТП в Ингульском районе пострадал 9-летний мальчик

В Очаковском районе попытались сжечь машину председателя сельсовета

В Очаковском районе попытались сжечь машину председателя сельсовета

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Уже четверо. То ли еще будет.

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

Главная страница » Blog » Минздрав » На Николаевщине выявлено 147 новых случаев COVID-19: 117 в Николаеве и 30 в области

На Николаевщине выявлено 147 новых случаев COVID-19: 117 в Николаеве и 30 в области

На Николаевщине выявлено 147 новых случаев COVID-19: 117 в Николаеве и 30 в области
0

По состоянию на 19 октября в Николаевской области выявлено 147 новых случаев COVID-19. Всего зарегистрировано 7016 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения — 364 (+5). Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.

Из всех 7016 подтвержденных случаев по месту жительства:

— г. Николаев — 5014 человек (+ 117)

— г. Первомайск — 231 человек;

— г. Южноукраинск — 214 человек (+ 2)

— г. Вознесенск — 246 человек;

— г. Очаков — 32 человека (+ 1)

— Арбузинский район — 30 человек (+ 1)

— Баштанский район — 85 человек;

— Березанский район — 79 человек (+ 6);

— Братский район — 22 (+2)

— Березнеговатский район — 6 человек;

— Веселиновский район — 48 человек (+ 8);

— Витовский район — 209 человек (+ 2)

— Вознесенский район — 95 человек;

— Врадиевский район — 102 человека;

— Еланецкий район — 58 человек;

— Вознесенский район — 90 человек;

— Казанковский район — 41 человек;

— Кривоозерский район — 74 человека;

— Николаевский район — 100 человек (+ 2)

— Новобугский район — 25 человек;

— Николаевский район — 91 человек (+ 2)

— Очаковский район — 24 человека (+ 1)

— Первомайский район — 70 человек (+ 1)

— Снигиревский район — 30 человек (+2).

Выздоровели больных за сутки — 9, всего выздоровели — 1411.

Умерло всего от последствий COVID-19 — 121, за сутки — 0.

За последние сутки методом ПЦР обследовано — 487 человек, методом ИФА — 83.

За минувшие сутки в учреждения здравоохранения области обратилось / выявлено 15 человек с подозрением на COVID-19.

За весь период зарегистрировано с подозрением на COVID-19 — 8611 человек, из которых:

— госпитализированы — 1540 человек;

— назначено амбулаторное лечение — 7071 человек.

Spread the love
  • 86
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post В Украине зафиксировано 4766 новых случаев COVID-19, 66 людей умерло, в том числе 8 летний мальчик
Next post На Николаевщине плательщики розничного акциза уплатили в местный бюджет 134 миллиона гривен

Елена Кораб

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

Инновационный туристический гид: в Николаеве на достопримечательностях появятся таблички с QR-кодами

Инновационный туристический гид: в Николаеве на достопримечательностях появятся таблички с QR-кодами

Налоговая служба запускает свой Telegram-канал

Налоговая служба запускает свой Telegram-канал

Водители смогут пользоваться техпаспортом через приложение «Дія»

Водители смогут пользоваться техпаспортом через приложение «Дія»