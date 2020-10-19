По состоянию на 19 октября в Николаевской области выявлено 147 новых случаев COVID-19. Всего зарегистрировано 7016 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения — 364 (+5). Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.

Из всех 7016 подтвержденных случаев по месту жительства:

— г. Николаев — 5014 человек (+ 117)

— г. Первомайск — 231 человек;

— г. Южноукраинск — 214 человек (+ 2)

— г. Вознесенск — 246 человек;

— г. Очаков — 32 человека (+ 1)

— Арбузинский район — 30 человек (+ 1)

— Баштанский район — 85 человек;

— Березанский район — 79 человек (+ 6);

— Братский район — 22 (+2)

— Березнеговатский район — 6 человек;

— Веселиновский район — 48 человек (+ 8);

— Витовский район — 209 человек (+ 2)

— Вознесенский район — 95 человек;

— Врадиевский район — 102 человека;

— Еланецкий район — 58 человек;

— Вознесенский район — 90 человек;

— Казанковский район — 41 человек;

— Кривоозерский район — 74 человека;

— Николаевский район — 100 человек (+ 2)

— Новобугский район — 25 человек;

— Николаевский район — 91 человек (+ 2)

— Очаковский район — 24 человека (+ 1)

— Первомайский район — 70 человек (+ 1)

— Снигиревский район — 30 человек (+2).

Выздоровели больных за сутки — 9, всего выздоровели — 1411.

Умерло всего от последствий COVID-19 — 121, за сутки — 0.

За последние сутки методом ПЦР обследовано — 487 человек, методом ИФА — 83.

За минувшие сутки в учреждения здравоохранения области обратилось / выявлено 15 человек с подозрением на COVID-19.

За весь период зарегистрировано с подозрением на COVID-19 — 8611 человек, из которых:

— госпитализированы — 1540 человек;

— назначено амбулаторное лечение — 7071 человек.