По состоянию на 19 октября в Николаевской области выявлено 147 новых случаев COVID-19. Всего зарегистрировано 7016 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения — 364 (+5). Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.
Из всех 7016 подтвержденных случаев по месту жительства:
— г. Николаев — 5014 человек (+ 117)
— г. Первомайск — 231 человек;
— г. Южноукраинск — 214 человек (+ 2)
— г. Вознесенск — 246 человек;
— г. Очаков — 32 человека (+ 1)
— Арбузинский район — 30 человек (+ 1)
— Баштанский район — 85 человек;
— Березанский район — 79 человек (+ 6);
— Братский район — 22 (+2)
— Березнеговатский район — 6 человек;
— Веселиновский район — 48 человек (+ 8);
— Витовский район — 209 человек (+ 2)
— Вознесенский район — 95 человек;
— Врадиевский район — 102 человека;
— Еланецкий район — 58 человек;
— Вознесенский район — 90 человек;
— Казанковский район — 41 человек;
— Кривоозерский район — 74 человека;
— Николаевский район — 100 человек (+ 2)
— Новобугский район — 25 человек;
— Николаевский район — 91 человек (+ 2)
— Очаковский район — 24 человека (+ 1)
— Первомайский район — 70 человек (+ 1)
— Снигиревский район — 30 человек (+2).
Выздоровели больных за сутки — 9, всего выздоровели — 1411.
Умерло всего от последствий COVID-19 — 121, за сутки — 0.
За последние сутки методом ПЦР обследовано — 487 человек, методом ИФА — 83.
За минувшие сутки в учреждения здравоохранения области обратилось / выявлено 15 человек с подозрением на COVID-19.
За весь период зарегистрировано с подозрением на COVID-19 — 8611 человек, из которых:
— госпитализированы — 1540 человек;
— назначено амбулаторное лечение — 7071 человек.