По состоянию на 10.00 23 июня в Николаевской области выявлено 2 новых подтвержденных случаев COVID-19. Всего зарегистрировано 368 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения — 57. Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.

Из всех 368 подтвержденных случаев по месту жительства:

— г. Николаев — 67 человек;

— г. Южноукраинск — 84 человека;

— г. Первомайск — 11 человек;

— Арбузинский район — 7 человек;

— Братский район — 3 человека;

— Витовский район — 1 человек;

— г. Вознесенск и Вознесенский район — 42 человека;

— Врадиевский район — 30 человек;

— Вознесенский район — 70 человек;

— Казанковский район — 1 человек;

— Кривоозерский район — 11 человек;

— Николаевский район — 1 человек;

— Николаевский район — 38 человек;

— Очаковский район — 1 человек;

— Снигиревский район — 1 человек.

Выздоровело больных за сутки — 4, всего выздоровели — 269.

Умерло всего от последствий COVID-19 — 9.

Всего обследовано ПЦР — 10016 человек. За последние сутки методом ПЦР обследовано 47 человек.

В лабораториях учреждений здравоохранения области и в частных медицинских лабораториях проведено 971 исследования методом ИФА.

За минувшие сутки обратилось / выявлено 16 человека с подозрением на COVID-19, из них:

— госпитализированы в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» — 1;

— Первомайская городская многопрофильная больница — 3

За весь период зарегистрировано с подозрением на COVID-19 — 985 человек, из которых:

— госпитализировано — 324 человек;

— назначено амбулаторное лечение — 661 человек.

По данным руководителей учреждений здравоохранения области, по состоянию на 10.00 23.06.2020 на стационарном лечении находится 54 человека, больных COVID-19 или с подозрением, из них:

— в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» — 18 человек, из них 16 больных и 2 человека с подозрением;

— в других инфекционных стационарах — 36 человек, в том числе:

— Первомайская центральная районная больница — 5 человек с подозрением;

— Южноукраинская городская многопрофильная больница — 30 больных COVID-19 и 1 с подозрением.