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Главная страница » Blog » Главная » На Николаевщине выявлено 25 новых случаев COVID-19, из них 18 – в областном центре

На Николаевщине выявлено 25 новых случаев COVID-19, из них 18 – в областном центре

На Николаевщине выявлено 25 новых случаев COVID-19, из них 18 – в областном центре
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По состоянию на  7 сентября в Николаевской области выявлено 25 новых случаев COVID-19. Всего зарегистрировано 1690 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения — 146 (+4). Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.

Из всех 1690 подтвержденных случаев по месту жительства:

— г. Николаев — 910 человек (+18)

— г. Первомайск — 50 человек;

— г. Южноукраинск — 173 человека;

— г. Вознесенск — 87 человек (+3)

— г. Очаков — 8 человек;

— Арбузинский район — 14 человек;

— Баштанский район — 36 человек (1);

— Березанский район — 21 человек;

— Братский район — 5 человек;

— Березнеговатский район — 2 человека;

— Веселиновский район — 9 человек;

— Витовский район — 40 человек;

— Вознесенский район — 53 человека (1);

— Врадиевский район — 64 человека;

— Еланецкий район — 9 человек;

— Вознесенский район — 79 человек;

— Казанковский район — 5 человек;

— Кривоозерский район — 27 человек;

— Николаевский район — 10 человек;

— Новобугский район — 6 человек (+2)

— Николаевский район — 49 человек;

— Очаковский район — 14 человек;

— Первомайский район — 15 человек;

— Снигиревский район — 4 человека.

 Выздоровели — 622.

Умерло всего от последствий COVID-19 — 40, за сутки — 2.

 За последние сутки методом ПЦР обследовано — 84 человека, методом ИФА — 141.

 За минувшие сутки обратилось / выявлено 28 человек с подозрением на COVID-19, госпитализированы 14 человек, из них:

— Вознесенская центральная районная больница — 1;

— Новобугская ЦРБ — 2;

— Первомайская центральная районная больница — 1;

— городская больница №1 г.. Николаева — 2;

— городская больница №4 г.. Николаева — 8;

— назначено амбулаторное лечение — 14.

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Елена Кораб

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