По состоянию на 7 сентября в Николаевской области выявлено 25 новых случаев COVID-19. Всего зарегистрировано 1690 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения — 146 (+4). Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.
Из всех 1690 подтвержденных случаев по месту жительства:
— г. Николаев — 910 человек (+18)
— г. Первомайск — 50 человек;
— г. Южноукраинск — 173 человека;
— г. Вознесенск — 87 человек (+3)
— г. Очаков — 8 человек;
— Арбузинский район — 14 человек;
— Баштанский район — 36 человек (1);
— Березанский район — 21 человек;
— Братский район — 5 человек;
— Березнеговатский район — 2 человека;
— Веселиновский район — 9 человек;
— Витовский район — 40 человек;
— Вознесенский район — 53 человека (1);
— Врадиевский район — 64 человека;
— Еланецкий район — 9 человек;
— Вознесенский район — 79 человек;
— Казанковский район — 5 человек;
— Кривоозерский район — 27 человек;
— Николаевский район — 10 человек;
— Новобугский район — 6 человек (+2)
— Николаевский район — 49 человек;
— Очаковский район — 14 человек;
— Первомайский район — 15 человек;
— Снигиревский район — 4 человека.
Выздоровели — 622.
Умерло всего от последствий COVID-19 — 40, за сутки — 2.
За последние сутки методом ПЦР обследовано — 84 человека, методом ИФА — 141.
За минувшие сутки обратилось / выявлено 28 человек с подозрением на COVID-19, госпитализированы 14 человек, из них:
— Вознесенская центральная районная больница — 1;
— Новобугская ЦРБ — 2;
— Первомайская центральная районная больница — 1;
— городская больница №1 г.. Николаева — 2;
— городская больница №4 г.. Николаева — 8;
— назначено амбулаторное лечение — 14.