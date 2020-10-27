По состоянию на 10:00 27 октября в Николаевской области выявлено 348 новых случаев COVID-19. Всего зарегистрировано 8687 подтвержденных случая COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения — 427 (+14). Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.

Из всех 8687 подтвержденных случаев по месту жительства:

— г. Николаев — 6207 человек (+215)

— г. Первомайск — 283 человека (+9);

— г. Южноукраинск — 256 человек (25)

— г. Вознесенск — 280 человек (+14)

— г. Очаков — 43 человека (+4)

— Арбузинский район — 37 человек (+5);

— Баштанский район — 95 человек (+5);

— Березанский район — 91 человек (+ 1)

— Братский район — 32 человека (+5);

— Березнеговатский район — 9 человек (+1)

— Веселиновский район — 74 человека (+9);

— Витовский район — 256 человек (+6);

— Вознесенский район — 110 человек (+2)

— Врадиевский район — 110 человек (+2)

— Еланецкий район — 67 человек (+ 1)

— Вознесенский район — 94 человека;

— Казанковский район — 76 человек (+13)

— Кривоозерский район — 80 человек;

— Николаевский район — 121 человек (+2)

— Новобугский район — 39 человек (+9);

— Николаевский район — 135 человек (+17)

— Очаковский район — 33 человека (+ 1)

— Первомайский район — 92 человека (+2)

— Снигиревский район — 67 человек.

Выздоровели больных за сутки — 59, всего выздоровели — 1761.

Умерло всего от последствий COVID-19 — 147, за сутки — 8.

За последние сутки методом ПЦР обследовано — 1107 человек, методом ИФА — 556.

За минувшие сутки в учреждения здравоохранения области обратилось / выявлено 100 человек с подозрением на COVID-19.

За весь период зарегистрировано с подозрением на COVID-19 — 9455 человек, из которых:

— госпитализированы — 1666 человек;

— назначено амбулаторное лечение — 7789 человек.