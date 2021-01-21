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Главная страница » Blog » Общество » На Николаевщине за прошедшие сутки проведено 122 проверки по выявлению объектов, работающих с нарушениями условий карантин

На Николаевщине за прошедшие сутки проведено 122 проверки по выявлению объектов, работающих с нарушениями условий карантин

На Николаевщине за прошедшие сутки проведено 122 проверки по выявлению объектов, работающих с нарушениями условий карантин
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За прошедшие сутки в Николаевской области рабочими группами было проведено 122 проверки, а именно: 103 предприятий торговли продовольственными и непродовольственными товарами, 13 предприятий общественного питания, два агропродовольственных рынках и четыре учреждения общего среднего образования. Об этом сообщают в Николаевской ОГА.

По результатам проверок выявлено 15 объектов, работающих с нарушениями, выписано 13 протоколов, предоставлено два предписания.

Напомним, что эти рабочие группы созданы органами местного самоуправления с привлечением специалистов Госродпотребслужбы, Национальной полиции Украины и т.д., по проверке субъектов хозяйствования всех форм собственности по соблюдению ими профилактических, противоэпидемических и дезинфекционных мероприятий, создание условий для мытья и антисептической обработки рук. На территории Николаевщины созданы и работают 29 таких групп.

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Людмила Александрова

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