За прошедшие сутки в Николаевской области рабочими группами было проведено 122 проверки, а именно: 103 предприятий торговли продовольственными и непродовольственными товарами, 13 предприятий общественного питания, два агропродовольственных рынках и четыре учреждения общего среднего образования. Об этом сообщают в Николаевской ОГА.

По результатам проверок выявлено 15 объектов, работающих с нарушениями, выписано 13 протоколов, предоставлено два предписания.

Напомним, что эти рабочие группы созданы органами местного самоуправления с привлечением специалистов Госродпотребслужбы, Национальной полиции Украины и т.д., по проверке субъектов хозяйствования всех форм собственности по соблюдению ими профилактических, противоэпидемических и дезинфекционных мероприятий, создание условий для мытья и антисептической обработки рук. На территории Николаевщины созданы и работают 29 таких групп.