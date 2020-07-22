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Главная страница » Blog » Происшествия » На Николаевщине за прошедшие сутки выгорело более 9 га сухой травы

На Николаевщине за прошедшие сутки выгорело более 9 га сухой травы

На Николаевщине за прошедшие сутки выгорело более 9 га сухой травы
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За прошедшие сутки огнем уничтожено более 9 га в Баштанском, Николаевском, Снигиревском, Витовской районах и Николаеве. Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

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Зарегистрирован пожар на территории Петропавловского урочища государственного предприятия «Березнеговатское лесное хозяйство» в Снигиревском районе. Пожарные 24 государственной пожарно-спасательной части совместно с лесничими ликвидировали горение сухой травы и лиственной подстилки на площади 0,1 га.

p3 1 - На Николаевщине за прошедшие сутки выгорело более 9 га сухой травы

На открытой территории на окраине с. Ермоловка в Баштанском районе, в результате пожара сухой травы, занялись тюки соломы (6 тонн). Общая площадь составила 4,5 га. Над его тушением работали очередное отделение 7 ДПРЧ, местная пожарная команда «Привольное», дополнительно осуществлялся подвоз воды двумя тракторами от частного предприятия «Калиниченко».

p5 - На Николаевщине за прошедшие сутки выгорело более 9 га сухой травы

В общем привлекалось 7 единиц техники, 24 человека от Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области, местная пожарная охрана «Первомайское», местная пожарная команда «Привольное», в Снигиревском районе — лесничие от ГП «Березнеговатское лесное хозяйство», пожарная автоцистерна от Гороховского сельского совета .

p4 - На Николаевщине за прошедшие сутки выгорело более 9 га сухой травы
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Елена Кораб

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