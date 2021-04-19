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На Николаевщине за сбыт амфетамина оперативники УБН задержали 22-летнего молодого человека

4 - На Николаевщине за сбыт амфетамина оперативники УБН задержали 22-летнего молодого человека
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На Николаевщине за сбыт амфетамина оперативники УБН задержали 22-летнего молодого человека. Об этом сообщили в ГУНП.

16 апреля сотрудники Управления по борьбе с наркопреступностью в ходе отработки оперативной информации задержали молодого человека, который наладил сбыт амфетамина. Злоумышленник получал на почте очередную посылку в одном из поселков Николаевского района, когда прибыли полицейские.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отделения полиции № 5 Николаевского РУП, сотрудники которой совместно с оперативниками УБН изъяли у 22-летнего мужчины более 350 граммов амфетамина, которые, по его словам, он намеревался распространить на территории областного центра.

1 1 768x1024 - На Николаевщине за сбыт амфетамина оперативники УБН задержали 22-летнего молодого человека

Злоумышленник осуществлял сбыт в интернет-магазине, созданном в месенжер-канале, и выполнял функции закладчика. Товар получал по почте, потом делал оптовые закладки по городу для более мелких закладчиков.

Сейчас мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. По данному факту следователи начали уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 307 УК «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкция статьи предусматривает до 8 лет заключения.

Все изъятое полицейские направили на экспертизу.

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Алина Сидорова

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