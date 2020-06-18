По состоянию на 10.00 18 июня в Николаевской области выявлено 15 новых подтвержденных случаев COVID-19. Всего зарегистрировано 338 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения — 56. Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.

Из всех 338 подтвержденных случаев по месту жительства:

— г. Николаев — 63 человека;

— г. Южноукраинск — 66 человек;

— г. Первомайск — 11 человек;

— Арбузинский район — 6 человек;

— Братский район — 3 человека;

— Витовский район — 1 человек;

— г. Вознесенск и Вознесенский район — 42 человека;

— Врадиевский район — 29 человек;

— Вознесенский район — 66 человека;

— Казанковский район — 1 человек;

— Кривоозерский район — 9 человек;

— Николаевский район — 1 человек;

— Николаевский район — 38 человек;

— Очаковский район — 1 человек;

— Снигиревский район — 1 человек.

Выздоровели за сутки 2, всего выздоровели — 219.

Умерло всего от последствий COVID-19 — 7.

Всего обследовано ПЦР — 9629 человек. За последние сутки методом ПЦР обследовано 130 человек.

За минувшие сутки обратилось / выявлено 23 человека с подозрением на COVID-19, из них:

— госпитализирован в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» — 1;

— госпитализированы в другие учреждения здравоохранения — 12 (1 — родильный дом №1 г. Николаева, 1 — Первомайская центральная районная больница, 1 — Вознесенская центральная районная больница и 9 — Южноукраинская многопрофильная больница)

— назначено амбулаторное лечение — 10.

По данным руководителей учреждений здравоохранения области, по состоянию на 10.00 18.06.2020 на стационарном лечении находится 46 человек, больной COVID-19 или с подозрением, из них:

— в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» — 18 человек, из них 11 больных и 7 человек с подозрением;

— в других инфекционных стационарах — 28 человек, в том числе:

— родильный дом №1 Николаева — 1 человек с подозрением;

— Первомайская центральная районная больница — 1 человек с подозрением;

— Вознесенская центральная районная больница — 1 человек с подозрением;

— Южноукраинская городская многопрофильная больница — 12 больных на COVID-19 и 13 с подозрением).