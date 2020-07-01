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Главная страница » Blog » Происшествия » На Николаевщине за сутки произошло 5 пожаров на открытой территории: горела пшеница на корню и сухая трава

На Николаевщине за сутки произошло 5 пожаров на открытой территории: горела пшеница на корню и сухая трава

На Николаевщине за сутки произошло 5 пожаров на открытой территории: горела пшеница на корню и сухая трава
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30 июня на территории Николаевской области произошло 5 пожаров на открытой территории, из них 1- пшеницы на корню и 4 сухой травы и мусора.

Так, в с Владимиро-Павловка Софиевского сельского совета Новобугского района занялась пшеница на корню. Об этом, в 15:54, сообщили по экстренному номеру 101. Пожар, до прибытия пожарных, ликвидировали местные жители и владелец, его причину устанавливают сотрудники полиции.

2 - На Николаевщине за сутки произошло 5 пожаров на открытой территории: горела пшеница на корню и сухая трава

В 8:35 сообщили на пункт 23 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области о пожаре сухой травы на открытой территории с Мичурино Первомайского района. Подручными средствами на площади 2,5 га пожарные потушили возгорание.

4 - На Николаевщине за сутки произошло 5 пожаров на открытой территории: горела пшеница на корню и сухая трава

Также, пожар на площади 2 га потушили пожарные 17 ГПСЧ с привлечением трактора МТЗ-82 ГП «Владимирского лесного хозяйства» за пределами пгт Казанка.

img 8fa4c65f9b1a95ecf861e10fb739e0f3 v - На Николаевщине за сутки произошло 5 пожаров на открытой территории: горела пшеница на корню и сухая трава

Пожарные 5 ГПСЧ потушили сухую траву на площади 4000 кв на открытой территории на углу ул Толстого и Пригородной в г. Николаеве. Дежурный караул 24 ГПСЧ работал на ул Дмитрия Дорошенка в г. Снигиревка, ликвидируя горения сухостоя на площади 400 кв.

Всего к тушению пожаров привлекалось 6 единиц техники и 18 человек.

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Елена Кораб

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