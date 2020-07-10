9 июля в 18:40 в Службу спасения 101 поступило сообщение о том, что на 67 километре трассы Р-14 «Одесса-Мелитополь-Новоазовск» в Березанском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

По указанному адресу было направлено отделение 8 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. На месте выяснилось, что столкнулись автомобили «ЗАЗ — 1103» и Volkswagen jetta, в результате чего погиб водитель первого автомобиля 1988 г.р., пассажир 1972 г.р. получил ожоги 1-2 степени, ему оказали помощь медики. Пожарные потушили транспортные средства, использовав генератор пены ГПС 600 средней кратности.

Другое дорожно-транспортное происшествие произошло в 16:30. По экстренному номеру «101» сообщили о том, что на автодороге Т 15-18 вблизи мкр. Большая Корениха г. Николаева перевернулся автомобиль Daewoo Nubira, водитель которого гибели. Его тело зажало конструктивными элементами транспортного средства.

Спасатели 19 государственной пожарно-спасательной части деблокировали тело мужчины 1973 г.р.

Причины и обстоятельства событий выясняли сотрудники полиции.

ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.