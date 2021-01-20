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Главная страница » Blog » Минздрав » На Николаевщине за сутки в четыре раза больше выздоровевших от COVID-19, чем заболевших

На Николаевщине за сутки в четыре раза больше выздоровевших от COVID-19, чем заболевших

На Николаевщине за сутки в четыре раза больше выздоровевших от COVID-19, чем заболевших
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По состоянию на утро 20 января в Украине зарегистрировано 4 383 новых случаев заражения COVID-19. 212 украинцев умерли от последствий болезни, выздоровел  14 501 человек. Такие данные обнародовали  в Министерстве здравоохранения.  

За последние сутки в госпитализации нуждались 2011 украинцев.

В Николаевской области загруженность «ковидных» койко-мест определена на уровне 40,5%. По состоянию на 20 января здесь зафиксировано 170 новых случаев заражения, 2 инфицированных умерли и еще 747 николаевцев выздоровели.

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Алина Сидорова

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