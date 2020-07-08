Человеческая неосторожность в сочетании с жаркой погодой продолжают провоцировать пожары сухостоя на территории области. В течение 7 июля пожарные Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области снова тушили «огненного петуха» на открытых территориях.

Пожары сухой травы, мусора и камыша зарегистрированы в с. Прибужское Очаковского района, с. Новоюрьевка Новобугского, с. Добре Баштанского, дважды в Корабельном районе г.Николаева. Огонь прошел площадью более 7,5 га.

Среди причин как неосторожное обращение с огнем, так и умышленный поджог (ул. Рыбная Корабельный район г.. Николаева).