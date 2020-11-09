По состоянию на 10:00 9 ноября в Николаевской области зарегистрировано 207 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.
По месту жительства:
- Николаев — 113;
- Первомайск — 17;
- Южноукраинск — 10;
- Вознесенск — 11;
- Очаков — 1;
- Арбузинский район — 2;
- Баштанский район — 5;
- Березанский район — 0;
- Братский район — 0;
- Березнеговатский район — 1;
- Веселиновский район — 13;
- Витовский район — 7;
- Вознесенский район — 1;
- Врадиевский район — 0;
- Еланецкий район — 2;
- Доманевский район — 9;
- Казанковский район — 6;
- Кривоозерский район — 4;
- Николаевский район — 2;
- Новобугский район — 0;
- Новоодесский район — 1;
- Очаковский район — 0;
- Первомайский район — 2;
- Снигиревский район — 0.
Заболевание COVID-19 установлено 544 (+5) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки — 117, всего выздоровели — 3174.
Умерло всего от последствий COVID-19 — 217, за сутки — 7.