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Главная страница » Blog » Минздрав » На Николаевщине за сутки выявили 207 новых случаев COVID-19, выздоровели 117, умерли 7 пациентов

На Николаевщине за сутки выявили 207 новых случаев COVID-19, выздоровели 117, умерли 7 пациентов

На Николаевщине за сутки выявили 207 новых случаев COVID-19, выздоровели 117, умерли 7 пациентов
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По состоянию на 10:00 9 ноября в Николаевской области зарегистрировано 207 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.

По месту жительства:

  • Николаев — 113;
  • Первомайск — 17;
  • Южноукраинск — 10;
  • Вознесенск — 11;
  • Очаков — 1;
  • Арбузинский район — 2;
  • Баштанский район — 5;
  • Березанский район — 0;
  • Братский район — 0;
  • Березнеговатский район — 1;
  • Веселиновский район — 13;
  • Витовский район — 7;
  • Вознесенский район — 1;
  • Врадиевский район — 0;
  • Еланецкий район — 2;
  • Доманевский район — 9;
  • Казанковский район — 6;
  • Кривоозерский район — 4;
  • Николаевский район — 2;
  • Новобугский район — 0;
  • Новоодесский район — 1;
  • Очаковский район — 0;
  • Первомайский район — 2;
  • Снигиревский район — 0.

Заболевание COVID-19 установлено 544 (+5) работников учреждений здравоохранения. 

Выздоровели больных за сутки — 117, всего выздоровели — 3174.

Умерло всего от последствий COVID-19 — 217, за сутки — 7.

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Елена Кораб

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