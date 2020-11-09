По состоянию на 10:00 9 ноября в Николаевской области зарегистрировано 207 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.

По месту жительства:

Николаев — 113;

Первомайск — 17;

Южноукраинск — 10;

Вознесенск — 11;

Очаков — 1;

Арбузинский район — 2;

Баштанский район — 5;

Березанский район — 0;

Братский район — 0;

Березнеговатский район — 1;

Веселиновский район — 13;

Витовский район — 7;

Вознесенский район — 1;

Врадиевский район — 0;

Еланецкий район — 2;

Доманевский район — 9;

Казанковский район — 6;

Кривоозерский район — 4;

Николаевский район — 2;

Новобугский район — 0;

Новоодесский район — 1;

Очаковский район — 0;

Первомайский район — 2;

Снигиревский район — 0.

Заболевание COVID-19 установлено 544 (+5) работников учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных за сутки — 117, всего выздоровели — 3174.

Умерло всего от последствий COVID-19 — 217, за сутки — 7.