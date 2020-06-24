По состоянию на 10.00 24 июня в Николаевской области выявлено 9 новых подтвержденных случаев COVID-19. Всего зарегистрировано 368 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения — 57. Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.

Из всех 377 подтвержденных случаев по месту жительства:

— г. Николаев — 67 человек;

— г. Южноукраинск — 89 человека;

— г. Первомайск — 11 человек;

— Арбузинский район — 7 человек;

— Братский район — 3 человека;

— Веселиновское район — 1 человек;

— Витовский район — 1 человек;

— г. Вознесенск и Вознесенский район — 42 человека;

— Врадиевский район — 31 человек;

— Вознесенский район — 72 человек;

— Казанковский район — 1 человек;

— Кривоозерский район — 11 человек;

— Николаевский район — 1 человек;

— Николаевский район — 38 человек;

— Очаковский район — 1 человек;

— Снигиревский район — 1 человек.

Выздоровело больных за сутки — 3, всего выздоровели — 272.

Умерло всего от последствий COVID-19 — 9.

Всего обследовано ПЦР — 10088 человек. За последние сутки методом ПЦР обследовано 72 человека.

В лабораториях учреждений здравоохранения области и в частных медицинских лабораториях проведено 1263 исследования методом ИФА.

За минувшие сутки обратилось / выявлено 17 человек с подозрением на COVID-19, из них:

— госпитализированы в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» — 0;

— Первомайская центральная районная больница — 1;

— Вознесенская многопрофильная больница — 2 человека;

— назначено амбулаторное лечение — 14 лицам.

За весь период зарегистрировано с подозрением на COVID-19 — 1002 человек, из которых:

— госпитализировано — 327 человек;

— назначено амбулаторное лечение — 675 человек.

По данным руководителей учреждений здравоохранения области, по состоянию на 10.00 24.06.2020 на стационарном лечении находится 57 человека, больных COVID-19 или с подозрением, из них:

— в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» — 16 человек, из них 14 больных и 2 человека с подозрением;

— в других инфекционных стационарах — 41 человек, в том числе:

— Первомайская центральная районная больница — 4 человека с подозрением и 2 больных;

— Вознесенская многопрофильная больница — 2 человека с подозрением;

— Южноукраинская городская многопрофильная больница — 33 больных

на COVID-19.