По состоянию на 10.00 24 июня в Николаевской области выявлено 9 новых подтвержденных случаев COVID-19. Всего зарегистрировано 368 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения — 57. Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.
Из всех 377 подтвержденных случаев по месту жительства:
— г. Николаев — 67 человек;
— г. Южноукраинск — 89 человека;
— г. Первомайск — 11 человек;
— Арбузинский район — 7 человек;
— Братский район — 3 человека;
— Веселиновское район — 1 человек;
— Витовский район — 1 человек;
— г. Вознесенск и Вознесенский район — 42 человека;
— Врадиевский район — 31 человек;
— Вознесенский район — 72 человек;
— Казанковский район — 1 человек;
— Кривоозерский район — 11 человек;
— Николаевский район — 1 человек;
— Николаевский район — 38 человек;
— Очаковский район — 1 человек;
— Снигиревский район — 1 человек.
Выздоровело больных за сутки — 3, всего выздоровели — 272.
Умерло всего от последствий COVID-19 — 9.
Всего обследовано ПЦР — 10088 человек. За последние сутки методом ПЦР обследовано 72 человека.
В лабораториях учреждений здравоохранения области и в частных медицинских лабораториях проведено 1263 исследования методом ИФА.
За минувшие сутки обратилось / выявлено 17 человек с подозрением на COVID-19, из них:
— госпитализированы в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» — 0;
— Первомайская центральная районная больница — 1;
— Вознесенская многопрофильная больница — 2 человека;
— назначено амбулаторное лечение — 14 лицам.
За весь период зарегистрировано с подозрением на COVID-19 — 1002 человек, из которых:
— госпитализировано — 327 человек;
— назначено амбулаторное лечение — 675 человек.
По данным руководителей учреждений здравоохранения области, по состоянию на 10.00 24.06.2020 на стационарном лечении находится 57 человека, больных COVID-19 или с подозрением, из них:
— в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» — 16 человек, из них 14 больных и 2 человека с подозрением;
— в других инфекционных стационарах — 41 человек, в том числе:
— Первомайская центральная районная больница — 4 человека с подозрением и 2 больных;
— Вознесенская многопрофильная больница — 2 человека с подозрением;
— Южноукраинская городская многопрофильная больница — 33 больных
на COVID-19.