Около 22:30 4 апреля на спецлинию «102» поступило сообщение от медицинского работника о том, что в Вознесенске возле одного из магазинов неизвестный нанес ножевое ранение в сердце 16-летнему парню, от которого тот скончался на месте.

Для установления всех обстоятельств и расследования преступления на место происшествия прибыли руководство Управления уголовного розыска, районного управления полиции, следственно-оперативная группа и криминалист.

Фото ГУ НП Николаевской области

Оперативники, просмотрев записи с камер видеонаблюдения магазина, установили мужчину, который, по свидетельствам очевидцев, был причастен к совершению преступления. В ходе принятых оперативных мер при силовой поддержке бойцов роты полиции особого назначения 30-летнего жителя Вознесенска правоохранители задержали у него дома через несколько часов после убийства. Выяснилось, что злоумышленник только две недели назад освободился из мест лишения свободы за умышленное убийство, а отбывая наказание, еще и был осужден за нанесение в колонии тяжких телесных повреждений, повлекших смерть.

Фото ГУ НП Николаевской области

Вечером возле магазина, находясь в состоянии опьянения, он приставал к посетителям и в ходе конфликта нанес удар ножом в грудь несовершеннолетнему парню, свидетелями чего стали местные жители.

Видео ГУ Национальной полиции Николаевской области

Следователи задержали злоумышленника в порядке ст. 208 УПК Украины и при процессуальном руководстве прокуратуры объявили задержанному подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины «Умышленное убийство». В ближайшее время суд будет избирать мужчине меру пресечения.

По информации отдела коммуникации полиции Николаевской области