По состоянию на 01.10.2020 года сумма задолженности по ЕСВ (без учета банкротов) составила 479,9 млн грн , которая в течение 2020 года увеличилась на 46,5 млн гривен.

Об этом сообщил начальник управления по работе с налоговым долгом ГУ ГНС в Николаевской области Александр Школяр.

По его словам, значительный рост задолженности по ЕСВ с начала года сложился в связи с неуплатой квартальных начислений физическими лицами-предпринимателями, которые избрали упрощенную систему налогообложения и плательщиками, которые находятся на общей системе налогообложения, а также лицами, которые осуществляют независимую профессиональную деятельность, в связи с изменениями в законодательстве.

В соответствии с п.п. 7.1.2 п.7.1 ст.7 Закону Украины от 08 июля 2020 года № 2464 — VI «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» (дальше — Закон № 2464) в случае, если плательщиком не получен доход (прибыль) в отчетном квартале или отдельном месяце отчетного квартала, такой плательщик обязан определить базу начисления, но не больше максимальной величины базы начисления единого взноса, установленной данным законом. При этом сумма единого взноса не может быть меньше размера минимального страхового взноса.

Такие плательщики платят единый взнос один раз на квартал до 20 числа месяца, который наступает за кварталом, за который платится единый взнос. При этом сумма единого взноса не может быть меньше размера минимального страхового взноса за каждый месяц такого квартала.

В ведомстве отмечают, что налоговыми органами применяются мероприятия взыскания, которые введены Законом № 2464. Работа по взысканию задолженности по единому взносу с должников осуществляется налоговыми органами совместно с органами государственной исполнительной службы (ГИС).

Кроме того, налоговыми органами с целью более эффективной отработки мероприятий относительно взыскания долга про ЕСВ проводятся сверки с территориальными органами государственной исполнительной службы.

Так, в течение января-сентября 2020 года переданы 4732 требования в органы государственной исполнительной службы. По результатам направления вышеупомянутых требований в счет погашения задолженности по ЕСВ поступило 48,9 млн грн, в том числе от органов ГИС — 7,9 млн гривен.

Главное управление ГНС в Николаевской области.