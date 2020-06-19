По состоянию на 10.00 19 июня в Николаевской области выявлено 11 новых подтвержденных случаев COVID-19. Всего зарегистрировано 349 подтвержденных случаев, из них работников учреждений здравоохранения — 57. Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.

Из всех 349 подтвержденных случаев по месту жительства:

— г. Николаев — 63 человека;

— г. Южноукраинск — 75 человек;

— г. Первомайск — 11 человек;

— Арбузинский район — 7 человек;

— Братский район — 3 человека;

— Витовский район — 1 человек;

— г. Вознесенск и Вознесенский район — 42 человека;

— Врадиевский район — 29 человек;

— Вознесенский район — 67 человек;

— Казанковский район — 1 человек;

— Кривоозерский район — 9 человек;

— Николаевский район — 1 человек;

— Николаевский район — 38 человек;

— Очаковский район — 1 человек;

— Снигиревский район — 1 человек.

Выздоровели за сутки 45, всего выздоровели — 264.

Умерло всего от последствий COVID-19 — 7.

Всего обследовано ПЦР — 9749 человек. За последние сутки методом ПЦР обследовано 90 человек.

За минувшие сутки обратилось / выявлено 8 человек с подозрением на COVID-19, которым назначено амбулаторное лечение.

По данным руководителей учреждений здравоохранения области, по состоянию на 10.00 19.06.2020 на стационарном лечении находится 43 человека, больных COVID-19 или с подозрением, из них:

— в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» — 18 человек, из них 13 больных и 5 с подозрением;

— в других инфекционных стационарах — 25 человек, в том числе:

Первомайская центральная районная больница — 1 человек с подозрением;

Южноукраинская городская многопрофильная больница — 20 больных на COVID-19 и 4 человека с подозрением).