По состоянию на 10.00 12 июня в Николаевской области выявлено 4 новых подтвержденных случаев COVID-19. Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.

Всего зарегистрировано 320 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения — 56.

Из всех 320 подтвержденных случаев по месту жительства:

— г. Николаев — 57 человек;

— г. Южноукраинск — 59 человек;

— г. Первомайск — 11 человек;

— Арбузинский район — 6 человек;

— Братский район — 3 человека;

— Витовский район — 1 человек;

— г. Вознесенск и Вознесенский район — 42 человека;

— Врадиевский район — 27 человек;

— Вознесенский район — 63 человек;

— Казанковский район — 1 человек;

— Кривоозерский район — 9 человек;

— Николаевский район — 1 человек;

— Николаевский район — 38 человек;

— Очаковский район — 1 человек;

— Снигиревский район — 1 человек.

Выздоровели за сутки — 3, всего выздоровели — 207.

Умерло всего от последствий COVID-19 — 7.

Всего обследовано ПЦР — 8852 человека. За последние сутки методом ПЦР обследовано 236 человек.

За минувшие сутки обратилось / выявлено 8 человек с подозрением на COVID-19, из них:

— госпитализированы в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» — 2;

— госпитализированы в другие учреждения здравоохранения — 2 (Южноукраинская многопрофильная больница)

— назначено амбулаторное лечение — 4.

За весь период зарегистрировано с подозрением на COVID-19 — 857 человек, из которых:

— госпитализировано — 262 человека;

— назначено амбулаторное лечение — 595 человек.

По данным руководителей учреждений здравоохранения области, по состоянию на 10.00 12.06.2020 на стационарном лечении находится 28 человек, больных COVID-19 или с подозрением, из них:

— в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» — 21 человек, из них 14 больных и 7 человек с подозрением;

— в других инфекционных стационарах — 7 человек, из них:

— Первомайская центральная районная больница — 1 человек с подозрением;

— Южноукраинская городская многопрофильная больница — 6 больных COVID-19 и 2 человека с подозрением.