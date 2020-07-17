По состоянию на 10.00 17 июля в Николаевской области выявлено 6 новых случаев COVID-19. Всего зарегистрировано 510 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения — 73. Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.
Из всех 510 подтвержденных случаев по месту жительства:
— г. Николаев — 94 человека;
— г. Южноукраинск — 141 человек;
— г. Первомайск — 22;
— Арбузинский район — 10 человек;
— Баштанский район — 1 человек;
— Березанский район — 10 человек;
— Братский район — 4 человека;
— Березнеговатский район — 1 человек;
— Веселиновский район — 1 человек;
— Витовский район — 2 человека;
— г. Вознесенск и Вознесенский район — 45 человек;
— Врадиевский район — 39 человек;
— Вознесенский район — 78 человек;
— Казанковский район — 2 человека;
— Кривоозерский район — 11 человек;
— Николаевский район — 1 человек;
— Николаевский район — 40 человек;
— Очаковский район — 1 человек;
— Первомайский район — 6 человек;
— Снигиревский район — 1 человек.
Выздоровели больных за сутки — 4, всего выздоровели — 400.
Умерло всего от последствий COVID-19 — 12.
Всего обследовано ПЦР — 12302 человека. За последние сутки методом ПЦР обследовано — 120 человек.
В лабораториях учреждений здравоохранения области и в частных медицинских лабораториях проведено 8365 исследований методом ИФА, в том числе 565 за последние сутки.
За минувшие сутки обратилось / выявлено 16 человек с подозрением на COVID-19, из них:
— госпитализирован в учреждения здравоохранения — 5 (1 — Врадиевская центральная районная больница, 1 — Вознесенская многопрофильная больница, 3 — Южноукраинская многопрофильная больница)
— назначено амбулаторное лечение — 16.
За весь период зарегистрировано с подозрением на COVID-19 — 1299 человек, из которых:
— госпитализировано — 404 человек;
— предназначено амбулаторное лечение — 895 человек.
По данным руководителей учреждений здравоохранения области, по состоянию на 10.00 17.07.2020 на стационарном лечении находится 47 человек, больных COVID-19 или с подозрением, из них:
— в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» — 24 больных лица;
— в других инфекционных стационарах — 23 человек, в том числе:
— Первомайская центральная районная больница (ЦРБ) — 9 больных;
— Врадиевская центральная районная больница — 1 человек с подозрением;
— Вознесенская многопрофильная больница — 1 заболевший;
— Южноукраинская городская многопрофильная больница — 9 больных COVID-19 и 3 подозрения.