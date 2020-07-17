По состоянию на 10.00 17 июля в Николаевской области выявлено 6 новых случаев COVID-19. Всего зарегистрировано 510 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения — 73. Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.

Из всех 510 подтвержденных случаев по месту жительства:

— г. Николаев — 94 человека;

— г. Южноукраинск — 141 человек;

— г. Первомайск — 22;

— Арбузинский район — 10 человек;

— Баштанский район — 1 человек;

— Березанский район — 10 человек;

— Братский район — 4 человека;

— Березнеговатский район — 1 человек;

— Веселиновский район — 1 человек;

— Витовский район — 2 человека;

— г. Вознесенск и Вознесенский район — 45 человек;

— Врадиевский район — 39 человек;

— Вознесенский район — 78 человек;

— Казанковский район — 2 человека;

— Кривоозерский район — 11 человек;

— Николаевский район — 1 человек;

— Николаевский район — 40 человек;

— Очаковский район — 1 человек;

— Первомайский район — 6 человек;

— Снигиревский район — 1 человек.

Выздоровели больных за сутки — 4, всего выздоровели — 400.

Умерло всего от последствий COVID-19 — 12.

Всего обследовано ПЦР — 12302 человека. За последние сутки методом ПЦР обследовано — 120 человек.

В лабораториях учреждений здравоохранения области и в частных медицинских лабораториях проведено 8365 исследований методом ИФА, в том числе 565 за последние сутки.

За минувшие сутки обратилось / выявлено 16 человек с подозрением на COVID-19, из них:

— госпитализирован в учреждения здравоохранения — 5 (1 — Врадиевская центральная районная больница, 1 — Вознесенская многопрофильная больница, 3 — Южноукраинская многопрофильная больница)

— назначено амбулаторное лечение — 16.

За весь период зарегистрировано с подозрением на COVID-19 — 1299 человек, из которых:

— госпитализировано — 404 человек;

— предназначено амбулаторное лечение — 895 человек.

По данным руководителей учреждений здравоохранения области, по состоянию на 10.00 17.07.2020 на стационарном лечении находится 47 человек, больных COVID-19 или с подозрением, из них:

— в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» — 24 больных лица;

— в других инфекционных стационарах — 23 человек, в том числе:

— Первомайская центральная районная больница (ЦРБ) — 9 больных;

— Врадиевская центральная районная больница — 1 человек с подозрением;

— Вознесенская многопрофильная больница — 1 заболевший;

— Южноукраинская городская многопрофильная больница — 9 больных COVID-19 и 3 подозрения.