По состоянию на 10.00 26 июня в Николаевской области выявлено 8 новых случаев COVID-19. Всего зарегистрировано 392 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения — 57.

Из всех 392 подтвержденных случаев по месту жительства:

— г. Николаев — 66 человек;

— г. Южноукраинск — 103 человека;

— г. Первомайск — 12 человек;

— Арбузинский район — 7 человек;

— Братский район — 3 человека;

— Веселиновский район — 1 человек;

— Витовский район — 1 человек;

— г. Вознесенск и Вознесенский район — 42 человека;

— Врадиевский район — 31 человек;

— Вознесенский район — 73 человека;

— Казанковский район — 1 человек;

— Кривоозерский район — 11 человек;

— Николаевский район — 1 человек;

— Николаевский район — 38 человек;

— Очаковский район — 1 человек;

— Снигиревский район — 1 человек.

Выздоровели больных за сутки 2, всего выздоровели — 280.

Умерло всего от последствий COVID-19 — 9.

Всего обследовано ПЦР — 10334 человека. За последние сутки методом ПЦР обследовано 150 человек.

В лабораториях учреждений здравоохранения области и в частных медицинских лабораториях проведено 2092 исследования методом ИФА.

За минувшие сутки обратилось / выявлено 12 человек с подозрением на COVID-19, из них:

— госпитализированы в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» — 1;

— госпитализированы в другие учреждения здравоохранения — 4 (3 — Первомайская центральная районная больница и 1 — Южноукраинская городская многопрофильная больница)

— назначено амбулаторное лечение — 7.