По состоянию на 10.00 26 июня в Николаевской области выявлено 8 новых случаев COVID-19. Всего зарегистрировано 392 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения — 57.
Из всех 392 подтвержденных случаев по месту жительства:
— г. Николаев — 66 человек;
— г. Южноукраинск — 103 человека;
— г. Первомайск — 12 человек;
— Арбузинский район — 7 человек;
— Братский район — 3 человека;
— Веселиновский район — 1 человек;
— Витовский район — 1 человек;
— г. Вознесенск и Вознесенский район — 42 человека;
— Врадиевский район — 31 человек;
— Вознесенский район — 73 человека;
— Казанковский район — 1 человек;
— Кривоозерский район — 11 человек;
— Николаевский район — 1 человек;
— Николаевский район — 38 человек;
— Очаковский район — 1 человек;
— Снигиревский район — 1 человек.
Выздоровели больных за сутки 2, всего выздоровели — 280.
Умерло всего от последствий COVID-19 — 9.
Всего обследовано ПЦР — 10334 человека. За последние сутки методом ПЦР обследовано 150 человек.
В лабораториях учреждений здравоохранения области и в частных медицинских лабораториях проведено 2092 исследования методом ИФА.
За минувшие сутки обратилось / выявлено 12 человек с подозрением на COVID-19, из них:
— госпитализированы в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» — 1;
— госпитализированы в другие учреждения здравоохранения — 4 (3 — Первомайская центральная районная больница и 1 — Южноукраинская городская многопрофильная больница)
— назначено амбулаторное лечение — 7.