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На Николаевщине зафиксировано еще два случая гибели на воде

На Николаевщине зафиксировано еще два случая гибели на воде
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29 июня зафиксировано 2 новых случая гибели на водных объектах Николаева и области. Об этом сообщили в ГУ ГСЧС в Николаевской области.

В  Николаеве на линию «101» очевидцы сообщили о том, что на р. Южный Буг в Центральном районе на расстоянии 50 метров от берега в воде находится бездыханное тело мужчины. Спасатели аварийно-спасательного отряда специального назначения и спасательного поста транспортировали тело погибшего (на вид лет 60-ти) на сушу.

vod2 - На Николаевщине зафиксировано еще два случая гибели на воде

Еще один случай зафиксирован в Березнеговатском районе. Сотрудники 9 ГПСЧ достали из реки Висунь тело погибшего мужчины 1981 г.р.

vod3 - На Николаевщине зафиксировано еще два случая гибели на воде

Обстоятельства обоих событий выясняли сотрудники правоохранительных органов.

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Елена Кораб

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