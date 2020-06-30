29 июня зафиксировано 2 новых случая гибели на водных объектах Николаева и области. Об этом сообщили в ГУ ГСЧС в Николаевской области.

В Николаеве на линию «101» очевидцы сообщили о том, что на р. Южный Буг в Центральном районе на расстоянии 50 метров от берега в воде находится бездыханное тело мужчины. Спасатели аварийно-спасательного отряда специального назначения и спасательного поста транспортировали тело погибшего (на вид лет 60-ти) на сушу.

Еще один случай зафиксирован в Березнеговатском районе. Сотрудники 9 ГПСЧ достали из реки Висунь тело погибшего мужчины 1981 г.р.

Обстоятельства обоих событий выясняли сотрудники правоохранительных органов.