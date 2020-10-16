Полицейские регистрируют и проверяют каждое сообщение о нарушениях избирательного законодательства и других преступлениях. Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Николаевской области Сергей Шайхет.

По его словам, с начала проведения избирательной кампании подразделениями полиции зарегистрировано 134 сообщения о возможных нарушениях избирательного законодательства.

Из них 44 факта не подтвердились, еще 55 пока проверяются.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о 9 уголовных правонарушений.

Составлено 24 админпротокола.

«Мы обращаемся к всем участникам избирательного процесса с призывом соблюдать закон при проведении своих агитационных кампаний и голосования. Задача полиции — обеспечить проведение честных и прозрачных выборов, предоставить всем гражданам возможность беспрепятственно сделать свой выбор. И каждое сообщение о возможном нарушении находится у меня на личном контроле», — отметил С.Шайхет.