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Главная страница » Blog » Власть » На Николаевщине зарегистрировано 134 сообщения о нарушениях избирательного законодательства

На Николаевщине зарегистрировано 134 сообщения о нарушениях избирательного законодательства

На Николаевщине зарегистрировано 134 сообщения о нарушениях избирательного законодательства
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Полицейские регистрируют и проверяют каждое сообщение о нарушениях избирательного законодательства и других преступлениях. Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Николаевской области Сергей Шайхет.

По его словам, с начала проведения избирательной кампании подразделениями полиции зарегистрировано 134 сообщения о возможных нарушениях избирательного законодательства.

Из них 44 факта не подтвердились, еще 55 пока проверяются.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о 9 уголовных правонарушений.

Составлено 24 админпротокола.

«Мы обращаемся к всем участникам избирательного процесса с призывом соблюдать закон при проведении своих агитационных кампаний и голосования.  Задача полиции — обеспечить проведение честных и прозрачных выборов, предоставить всем гражданам возможность беспрепятственно сделать свой выбор. И каждое сообщение о возможном нарушении находится у меня на личном контроле», — отметил С.Шайхет.

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Елена Кораб

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