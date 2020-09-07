Главное управление ГНС в Николаевской области неоднократно сообщало налогоплательщикам, что на территории области действуют мошенники, которые от имени должностных лиц ГНС Николаевщины обращаются к субъектам хозяйственной деятельности с просьбой перевода средств для решения «проблемных вопросов».

Недавно, субъектам хозяйственной деятельности области с мобильного телефона по номеру 0667230078 позвонил неизвестный, который представился будто бы первым заместителем начальника ГУ ГНС в Николаевской области Дмитрием Прокофьевым, с просьбой оказать денежную помощь для Киева. Кроме того, позже, с номера 0956308986, субъектам хозяйственной деятельности звонили уже от имени начальника ГУ ГНС в Николаевской области Леонида Корчагина с просьбой также перечислить денежные средства, даже пообещали направить счет.

Главное управление ГНС в Николаевской области в который раз отмечает, что работники налоговой службы Николаевщины при выполнении функциональных полномочий четко придерживаются требований действующего законодательства Украины, не обращаются к субъектам хозяйственной деятельности с подобными «требованиями» и «предложениями» и действуют исключительно в правовом поле.

Граждане, будьте пристальными и осмотрительными, внимательно проверяйте информацию и не позволяйте аферистам вводить себя в заблуждение.

О подобных случаях немедленно сообщайте в отдел по вопросам предотвращения и выявления коррупции Главного управления ГНС в Николаевской области, по телефону 50-19-13, на электронные почтовые ящики, по адресам: mk.anticor@tax.gov.ua, mk.chief.anticor@tax.gov.ua или лично по адресу: г. Николаев, ул. Лягина, 6.

Также, о подобных случаях мошенничества сообщайте в Главное управление Национальной полиции в Николаевской области по телефону 102.

Главное управление ГНС в Николаевской области.